Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что сажать после томатов: лучшие культуры для севооборота
Ядовитые драконы Индонезии: как комодские вараны охотятся
Как продлить срок службы галогенных ламп в фарах
Бодибилдеры развеяли популярное заблуждение о правильном питании
Ваше сердце стареет быстрее, чем вы: как это остановить
Почему молочный шоколад не приносит пользы
Сергей Шнуров запретил Собчак слушать его новый альбом и нецензурно отозвался о журналистке
Как камни в протекторе помогают на скользкой дороге
Проливные дожди нанесли значительный ущерб греческому острову Родос

Рейсы на Кубу с дозаправкой в Каракасе удлинятся на пять часов

1:03
Туризм

С 1 по 8 декабря рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро будут выполняться с дозаправкой в Каракасе, столице Венесуэлы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

аэропорт, Венесуэла
Фото: Wikimedia Commons by Jewbask, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
аэропорт, Венесуэла

"В период с 1 по 8 декабря принято временное решение выполнять рейсы из Москвы в аэропорты Гаваны и Варадеро (и обратно) с промежуточной посадкой для дозаправки в аэропорту Каракаса", — написал он.

Кореняко отметил, что из-за этой меры продолжительность полётов из Москвы на Кубу увеличится примерно на пять часов. Он также подчеркнул, что уведомления кубинских авиационных властей о нехватке керосина в местных аэропортах касаются всех перевозчиков без исключения.

Ранее сообщалось, что Россия и Куба начали переговоры для минимизации влияния дефицита керосина на рейсы. В обсуждениях участвуют Минтранс России, Росавиация и отечественные авиаперевозчики.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
В какое время суток тренировки приносят больше пользы?
Новости спорта
В какое время суток тренировки приносят больше пользы? Аудио 
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Шоу-бизнес
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Туризм
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".

Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Частые ошибки при замене свечей зажигания
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
ЗРК NASAMS едет в Киев. Больше, чем надёжный щит в современном небе Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
Последние материалы
Что сажать после томатов: лучшие культуры для севооборота
Ядовитые драконы Индонезии: как комодские вараны охотятся
Как продлить срок службы галогенных ламп в фарах
Бодибилдеры развеяли популярное заблуждение о правильном питании
Ваше сердце стареет быстрее, чем вы: как это остановить
Почему молочный шоколад не приносит пользы
Сергей Шнуров запретил Собчак слушать его новый альбом и нецензурно отозвался о журналистке
Как камни в протекторе помогают на скользкой дороге
Проливные дожди нанесли значительный ущерб греческому острову Родос
Как легко похудеть без вреда для здоровья? Вам поможет в этом желатин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.