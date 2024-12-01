Рейсы на Кубу с дозаправкой в Каракасе удлинятся на пять часов

С 1 по 8 декабря рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро будут выполняться с дозаправкой в Каракасе, столице Венесуэлы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
"В период с 1 по 8 декабря принято временное решение выполнять рейсы из Москвы в аэропорты Гаваны и Варадеро (и обратно) с промежуточной посадкой для дозаправки в аэропорту Каракаса", — написал он.
Кореняко отметил, что из-за этой меры продолжительность полётов из Москвы на Кубу увеличится примерно на пять часов. Он также подчеркнул, что уведомления кубинских авиационных властей о нехватке керосина в местных аэропортах касаются всех перевозчиков без исключения.
Ранее сообщалось, что Россия и Куба начали переговоры для минимизации влияния дефицита керосина на рейсы. В обсуждениях участвуют Минтранс России, Росавиация и отечественные авиаперевозчики.
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