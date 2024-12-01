Авиасообщению между Россией и Кубой не грозит дефицит топлива

Кубинские авиационные власти отозвали ранее опубликованные уведомления (NOTAM) о нехватке авиационного топлива в аэропортах страны. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
"Авиационные власти Кубы отменили уведомления о дефиците авиатоплива для всех авиакомпаний, которые действовали с 1 по 8 декабря", — говорится в его заявлении.
Как уточняется, полёты между Россией и Кубой будут выполняться по запланированному расписанию, без изменений, связанных с ранее объявленным ограничением.
Чиновник отметил, что Минтранс России и Росавиация продолжат следить за ситуацией в воздушном сообщении между двумя странами, чтобы защитить интересы российских пассажиров и авиакомпаний.
NОТАМ (аббревиатура от англ. NOtice To Air Missions — извещение лётному составу, ранее Notice to Airmen) — извещение, рассылаемое средствами электросвязи и содержащее информацию о введении в действие, состоянии или изменении любого аэронавигационного оборудования, обслуживания и правил, или информацию об опасности, имеющую важное значение для персонала, связанного с выполнением полётов.
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