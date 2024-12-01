Авиасообщению между Россией и Кубой не грозит дефицит топлива

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кубинские авиационные власти отозвали ранее опубликованные уведомления (NOTAM) о нехватке авиационного топлива в аэропортах страны. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

Фото: Wikimedia Commons by Rojinegro81, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ аэропорт Хосе Марти

"Авиационные власти Кубы отменили уведомления о дефиците авиатоплива для всех авиакомпаний, которые действовали с 1 по 8 декабря", — говорится в его заявлении.

Как уточняется, полёты между Россией и Кубой будут выполняться по запланированному расписанию, без изменений, связанных с ранее объявленным ограничением.

Чиновник отметил, что Минтранс России и Росавиация продолжат следить за ситуацией в воздушном сообщении между двумя странами, чтобы защитить интересы российских пассажиров и авиакомпаний.

Уточнения

NОТАМ (аббревиатура от англ. NOtice To Air Missions — извещение лётному составу, ранее Notice to Airmen) — извещение, рассылаемое средствами электросвязи и содержащее информацию о введении в действие, состоянии или изменении любого аэронавигационного оборудования, обслуживания и правил, или информацию об опасности, имеющую важное значение для персонала, связанного с выполнением полётов.

