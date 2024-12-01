Стюардесса раскрыла самый раздражающий вопрос пассажиров на борту самолёта

Стюардесса поделилась, какой вопрос пассажиров самолета вызывает у нее наибольшее раздражение. Своими размышлениями она поделилась в аккаунте @_whereisbella на TikTok, на что обратили внимание в издании Daily Record.
По словам бортпроводницы Беллы, пассажиры постоянно интересуются, какие напитки доступны на борту, несмотря на то что перед ними уже лежит меню. Она отметила, что в таких случаях просто молча предлагает им перечень напитков.
Ранее стюардесса бюджетной венгерской авиакомпании Wizz Air привлекла внимание иностранных пользователей, сделав фотографию в мини-юбке на борту самолёта. Бортпроводница позировала перед камерой в коротком платье и чёрном пиджаке.
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