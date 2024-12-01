Ситуация с авиакеросином в Кубе: как это отразится на российских рейсах?

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Программа рейсов российских авиакомпаний между Россией и Кубой может измениться из-за нехватки топлива в аэропортах Варадеро и Гаваны. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своём Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by KureCewlik81, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хавалимани аэропорт

Он отметил, что кубинские авиационные власти выпустили официальное уведомление о дефиците авиакеросина для всех авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в аэропорты Гаваны и Варадеро. Данное предупреждение будет действовать с 1 по 8 декабря.

Рейсы из Москвы в аэропорты Гаваны и Варадеро выполняет авиакомпания Nordwind, которая является частью группы «Аэрофлот».