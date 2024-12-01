Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем опасен "плохой" холестерин и как с ним бороться
Как выбрать стильный тюль? Советы дизайнеров
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Когда собирать арбуз? Узнайте, как проверить его зрелость
Эти загадки древних кодов остаются нерешёнными столетиями
В 2024 году самой вкусной детской конфетой в Венгрии стала конфета с неожиданным вкусом
Едут американцы и европейцы — чёрный туризм набирает обороты на Украине
В первый день зимы без зимней резины никуда — вступил в силу запрет
Гипоаллергенная косметика: спасение или пустая трата денег

Ситуация с авиакеросином в Кубе: как это отразится на российских рейсах?

0:45
Туризм

Программа рейсов российских авиакомпаний между Россией и Кубой может измениться из-за нехватки топлива в аэропортах Варадеро и Гаваны. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своём Telegram-канале.

Хавалимани аэропорт
Фото: commons.wikimedia.org by KureCewlik81, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хавалимани аэропорт

Он отметил, что кубинские авиационные власти выпустили официальное уведомление о дефиците авиакеросина для всех авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в аэропорты Гаваны и Варадеро. Данное предупреждение будет действовать с 1 по 8 декабря.

Рейсы из Москвы в аэропорты Гаваны и Варадеро выполняет авиакомпания Nordwind, которая является частью группы «Аэрофлот».

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Китае на глубине более двух километров нашли 300 тонн золота
Экономика и бизнес
В Китае на глубине более двух километров нашли 300 тонн золота Аудио 
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри Аудио 
Как не ошибиться при замене свечей зажигания
Авто
Как не ошибиться при замене свечей зажигания Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".

Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Частые ошибки при замене свечей зажигания
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Японская кухня. Можно ли крутить самому роллы в домашних условиях, и сложно ли это? Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Советы для быстрого прогрева двигателя зимой
Почему владельцы Chery, Haval и Geely чаще обращаются по каско
Почему владельцы Chery, Haval и Geely чаще обращаются по каско
Последние материалы
В 2024 году самой вкусной детской конфетой в Венгрии стала конфета с неожиданным вкусом
Едут американцы и европейцы — чёрный туризм набирает обороты на Украине
Ситуация с авиакеросином в Кубе: как это отразится на российских рейсах?
В первый день зимы без зимней резины никуда — вступил в силу запрет
Гипоаллергенная косметика: спасение или пустая трата денег
Туя: идеальные и неподходящие места для посадки
Мочиться в душе: что об этом думают врачи?
Римский папа не будет освящать реставрированный Собор Парижской Богоматери
Nissan ищет инвестора, чтобы пережить год
Салат с шпротами и майонезом — непревзойденный праздничный хит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.