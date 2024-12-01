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Римский папа не будет освящать реставрированный Собор Парижской Богоматери

2:20
Туризм

Спустя 5,5 лет масштабной реставрации Собор Парижской Богоматери, сильно пострадавший от пожара в апреле 2019 года, готов к открытию. Впервые обновленный облик собора был показан публике за десять дней до официальной церемонии.

Собор Парижской Богоматери
Фото: Wikimedia Commons by Ibex73 is licensed under Public domain
Собор Парижской Богоматери

Главным изменением стало восстановление обрушившегося 96-метрового шпиля. Новый шпиль украшает позолоченный флюгер в форме петуха, внутри которого помещены капсулы с именами тех, кто участвовал в спасении и реставрации собора. Паперть теперь выложена светлым камнем, а площадь перед собором планируют озеленить, высадив 160 деревьев.

Особое внимание уделили внутреннему убранству. Стены и своды собора были очищены от многовекового налёта, что вернуло им светло-бежевый оттенок вместо прежнего серого. Орган с 8 тысячами труб был полностью разобран, почищен и заново собран, а колокола, включая самый большой весом более 4 тонн, также прошли реставрацию. Для собора создали новые стулья, богослужебное убранство, включая бронзовый баптистерий и золотой крест.

В ходе реставрации использовались средневековые технологии: для реконструкции каркаса было отобрано две тысячи дубов. Также собор оснастили современной системой пожаротушения. Более 250 компаний и две тысячи рабочих по всей Франции участвовали в восстановлении, а пожертвования на сумму 846 миллионов евро позволили не только завершить работы, но и запланировать следующие этапы.

К 2025 году начнётся новый этап реставрации, в ходе которого обновят паперть, сквер Иоанна XXIII и набережную Мориса Карема. Этот процесс займёт ещё пять лет.

Церемония открытия состоится 7 декабря, однако папа Римский Франциск, приглашённый французским президентом Эммануэлем Макроном, не сможет посетить её из-за плотного графика. Для посетителей собор откроется 8 декабря, а в течение недели в нём будут проходить торжественные мессы.

Уточнения

Собо́р Пари́жской Богома́тери также Парижский собор Нотр-Да́м или Нотр-Да́м-де-Пари́ (фр. Notre-Dame de Paris) — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы.

Франци́ск (лат   lang="la">Franciscus, итал. Francesco), до избрания — Хо́рхе Ма́рио Берго́льо (исп. Jorge Mario Bergoglio; род. 17 декабря 1936, Буэнос-Айрес) — епископ Римско-католической церкви, Папа Римский с 13 марта 2013 года.

Морис Каре́м (фр. Maurice Carême; 12 мая 1899, Вавр — 13 января 1978, Андерлехт) — бельгийский франкоязычный поэт.

Святой Иоанн XXIII (лат. Ioannes PP. XXIII, до интронизации — Анджело Джузеппе Ронкалли, итал. Angelo Giuseppe Roncalli; 25 ноября 1881, Сотто-иль-Монте, королевство Италия — 3 июня 1963, Ватикан) — римский папа с 1958 по 1963 год.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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