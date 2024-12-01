Акула укусила туриста на Пхукете: редкий инцидент

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

На тайском острове Пхукет японский турист стал жертвой редкого нападения акулы. Как на днях сообщило издание Phuket News, инцидент произошёл ещё в августе. 37-летний Кейта Косигоэ занимался сёрфингом в 200 метрах от берега, когда мальгашская ночная акула укусила его за пятку левой ноги.

Фото: Wikimedia Commons by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Таиланд, Пхукет

Несмотря на полученные глубокие раны, мужчина сумел самостоятельно добраться до суши. Спасатели оказали ему первую помощь, после чего турист был госпитализирован.

В больнице пострадавшего осмотрели не только врачи, но и специалисты Центра морской биологии Пхукета (PMBC). Эксперты установили, что нападение совершила чернопёрая рифовая акула, которая в основном питается мелкой рыбой и редко представляет угрозу для людей. Учёные считают, что хищник мог принять пятку туриста за потенциальную добычу.

Хотя нападения акул в районе Пхукета случаются крайне редко, туристам рекомендуется соблюдать осторожность, особенно при занятиях водными видами спорта.

Уточнения

Чернопёрая рифовая акула или мальга́шская ночна́я аку́ла (лат. Carcharhinus melanopterus) — вид рода серых акул одноимённого семейства отряда кархаринообразных.



Пхуке́т (тайск. ภูเก็ต; МФА: ), также Пуке́т, ранее в европейских источниках и навигационных картах упоминавшийся как Тала́нг (тайск. ถลาง), Джанк Сейлон (англ. Junk Ceylon) или Джен Сайлен (англ. Jan Sylan — по всей видимости, происходит от искажённого малайского tanjung Salang, буквально ‘мыс Саланг’) — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд.



Сёрфинг (от англ. surfing) — это водный вид спорта, в котором человек (называемый сёрфером или сёрфингистом) едет на передней или нижней части движущейся волны, которая обычно движется в сторону берега.

