Акула укусила туриста на Пхукете: редкий инцидент

На тайском острове Пхукет японский турист стал жертвой редкого нападения акулы. Как на днях сообщило издание Phuket News, инцидент произошёл ещё в августе. 37-летний Кейта Косигоэ занимался сёрфингом в 200 метрах от берега, когда мальгашская ночная акула укусила его за пятку левой ноги.
Несмотря на полученные глубокие раны, мужчина сумел самостоятельно добраться до суши. Спасатели оказали ему первую помощь, после чего турист был госпитализирован.
В больнице пострадавшего осмотрели не только врачи, но и специалисты Центра морской биологии Пхукета (PMBC). Эксперты установили, что нападение совершила чернопёрая рифовая акула, которая в основном питается мелкой рыбой и редко представляет угрозу для людей. Учёные считают, что хищник мог принять пятку туриста за потенциальную добычу.
Хотя нападения акул в районе Пхукета случаются крайне редко, туристам рекомендуется соблюдать осторожность, особенно при занятиях водными видами спорта.
Чернопёрая рифовая акула или мальга́шская ночна́я аку́ла (лат. Carcharhinus melanopterus) — вид рода серых акул одноимённого семейства отряда кархаринообразных.
Пхуке́т (тайск. ภูเก็ต; МФА: ), также Пуке́т, ранее в европейских источниках и навигационных картах упоминавшийся как Тала́нг (тайск. ถลาง), Джанк Сейлон (англ. Junk Ceylon) или Джен Сайлен (англ. Jan Sylan — по всей видимости, происходит от искажённого малайского tanjung Salang, буквально ‘мыс Саланг’) — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд.
Сёрфинг (от англ. surfing) — это водный вид спорта, в котором человек (называемый сёрфером или сёрфингистом) едет на передней или нижней части движущейся волны, которая обычно движется в сторону берега.
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