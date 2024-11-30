Туристы отправляются к самому большому водопаду в мире — он в океане

Самый большой водопад в мире не на поверхности земли, он находится в океане.
Водопад находится в проливе между Исландией и Гренландией в Северной Атлантике.
Ученые из Университета Барселоны отправились в экспедицию в 2023 году для изучения подводного водопада. Подводный водопад имеет высоту более 3 километров и несет огромный объем воды.
Водопад Датского пролива почти в три раза выше самого высокого водопада на земле.
Формирование водопада связано с рельефом Датского пролива и изменением глубины. Затопленный водопад возник при столкновении холодных и теплых вод в море Ирмингера.
Исследователи оценили, как ускоренный поток воды может изменить рельеф региона от переноса наносов. Глобальное потепление неблагоприятно влияет на подводные водопады, передает CorreioBraziliense.
Водопа́д — отвесно падающий с уступа поток воды в реке, пересекающий речное русло.
Экспедиция — отправление группы людей в длительный поход (путешествие) в определённое место со специальной (научной или военной) целью, заданием.
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