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Туристы отправляются к самому большому водопаду в мире — он в океане

0:59
Туризм

Самый большой водопад в мире не на поверхности земли, он находится в океане.

Ниагарский водопад
Фото: pixabay.com by Джеймс Уилер, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ниагарский водопад

Водопад находится в проливе между Исландией и Гренландией в Северной Атлантике.

Ученые из Университета Барселоны отправились в экспедицию в 2023 году для изучения подводного водопада. Подводный водопад имеет высоту более 3 километров и несет огромный объем воды.

Водопад Датского пролива почти в три раза выше самого высокого водопада на земле.

Формирование водопада связано с рельефом Датского пролива и изменением глубины. Затопленный водопад возник при столкновении холодных и теплых вод в море Ирмингера.

Исследователи оценили, как ускоренный поток воды может изменить рельеф региона от переноса наносов. Глобальное потепление неблагоприятно влияет на подводные водопады, передает CorreioBraziliense.

 

Уточнения

Водопа́д — отвесно падающий с уступа поток воды в реке, пересекающий речное русло.

Экспедиция — отправление группы людей в длительный поход (путешествие) в определённое место со специальной (научной или военной) целью, заданием.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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