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Посольство России на Кубе предупредило туристов о нехватке топлива

1:10
Туризм

Посольство России на Кубе обратилось к российским туристам с рекомендацией поддерживать постоянный контакт со своими туроператорами в связи с уведомлением кубинских властей о нехватке топлива на острове. Проблема касается и авиакеросина, что может повлиять на расписание полётов между Россией и Кубой.

Пляж Плайя-Варадеро
Фото: Wikimedia Commons by Emmanuel Huybrechts, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пляж Плайя-Варадеро

Как сообщила Росавиация, с 1 по 8 декабря возможны изменения в программе полётов российских авиакомпаний в аэропорты Гаваны и Варадеро. Дефицит авиакеросина, о котором уведомили кубинские авиационные власти, затронет всех перевозчиков без исключения.

"Призываем российских туристов, находящихся на Кубе, оставаться в контакте с туроператорами", — говорится в заявлении посольства на его официальном Telegram-канале.

В Росавиации уточнили, что Министерство транспорта России, российские перевозчики и кубинские авиационные власти ведут переговоры, чтобы минимизировать влияние ситуации на рейсы. На данный момент авиакомпании "Россия" и Nordwind продолжают выполнять рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро.

Уточнения

Вараде́ро (исп. Varadero) — курортный город в провинции Матансас на Кубе. Одна из самых крупных курортных зон Карибского бассейна.

Nordwind Airlines (рус. но́рдвинд эйрлайнс; юридическое название — ООО «Северный ветер») — российская авиакомпания, образованная в 2008 году.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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