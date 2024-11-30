Посольство России на Кубе предупредило туристов о нехватке топлива

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Посольство России на Кубе обратилось к российским туристам с рекомендацией поддерживать постоянный контакт со своими туроператорами в связи с уведомлением кубинских властей о нехватке топлива на острове. Проблема касается и авиакеросина, что может повлиять на расписание полётов между Россией и Кубой.

Фото: Wikimedia Commons by Emmanuel Huybrechts, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пляж Плайя-Варадеро

Как сообщила Росавиация, с 1 по 8 декабря возможны изменения в программе полётов российских авиакомпаний в аэропорты Гаваны и Варадеро. Дефицит авиакеросина, о котором уведомили кубинские авиационные власти, затронет всех перевозчиков без исключения.

"Призываем российских туристов, находящихся на Кубе, оставаться в контакте с туроператорами", — говорится в заявлении посольства на его официальном Telegram-канале.

В Росавиации уточнили, что Министерство транспорта России, российские перевозчики и кубинские авиационные власти ведут переговоры, чтобы минимизировать влияние ситуации на рейсы. На данный момент авиакомпании "Россия" и Nordwind продолжают выполнять рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро.

Уточнения

Вараде́ро (исп. Varadero) — курортный город в провинции Матансас на Кубе. Одна из самых крупных курортных зон Карибского бассейна.



Nordwind Airlines (рус. но́рдвинд эйрлайнс; юридическое название — ООО «Северный ветер») — российская авиакомпания, образованная в 2008 году.

