Посольство России на Кубе предупредило туристов о нехватке топлива

Посольство России на Кубе обратилось к российским туристам с рекомендацией поддерживать постоянный контакт со своими туроператорами в связи с уведомлением кубинских властей о нехватке топлива на острове. Проблема касается и авиакеросина, что может повлиять на расписание полётов между Россией и Кубой.
Как сообщила Росавиация, с 1 по 8 декабря возможны изменения в программе полётов российских авиакомпаний в аэропорты Гаваны и Варадеро. Дефицит авиакеросина, о котором уведомили кубинские авиационные власти, затронет всех перевозчиков без исключения.
"Призываем российских туристов, находящихся на Кубе, оставаться в контакте с туроператорами", — говорится в заявлении посольства на его официальном Telegram-канале.
В Росавиации уточнили, что Министерство транспорта России, российские перевозчики и кубинские авиационные власти ведут переговоры, чтобы минимизировать влияние ситуации на рейсы. На данный момент авиакомпании "Россия" и Nordwind продолжают выполнять рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро.
Вараде́ро (исп. Varadero) — курортный город в провинции Матансас на Кубе. Одна из самых крупных курортных зон Карибского бассейна.
Nordwind Airlines (рус. но́рдвинд эйрлайнс; юридическое название — ООО «Северный ветер») — российская авиакомпания, образованная в 2008 году.
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.