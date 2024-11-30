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Мосты Италии, пережившие века и даже построенные дьяволом

2:06
Туризм

В Италии много мостов — от каменных и железных до современных и даже "дьявольских". Однако есть несколько мостов, которые выделяются среди остальных, и это — древнеримские мосты.

Флаг Италии
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Италии

Но какой же мост является самым старым в Италии? Ответ на этот вопрос — Понте Романо в Скильяно, расположенный в Калабрии, и известный также как Понте ди Аннибале, поскольку существует легенда, что именно здесь проходил знаменитый карфагенский полководец.

Понте Романо в Скильяно — один из самых древних мостов Италии. Этот мост, датируемый II веком до н. э. Он был построен через древнюю дорогу Виа Попилия, соединявшую Капую с Реджо-Калабрия. Мост, выполненный из известняка и построенный без использования раствора, является выдающимся примером античной архитектуры, сообщает Idealista.it.

Понте Фабрицио в Риме — мост, который используется до сих пор.
Понте Фабрицио, построенный в 62 году до н. э., соединяет Тиберианский остров с правым берегом реки Тибр. Этот мост является самым старым в Риме, который до сих пор находится в эксплуатации. Его прочная каменная конструкция пережила века и продолжает служить городу.

Понте Августа, или Понте Тиберио, был возведен в 14 году н. э. и является одним из самых известных римских мостов. Этот мост в Римини соединяет город с другими регионами, будучи важной транспортной артерией. Его массивные арки из песчаника — это настоящая архитектурная жемчужина.

Понте дель Диаволо возле Лукки — мост, построенный в XI веке, известен также как Понте делла Маддалена и расположен в Борно-а-Моццано, недалеко от Лукки. Понте дель Диаволо знаменит своей уникальной конструкцией. Про него ходит легенда: его строил человек, заключивший сделку с дьяволом, чтобы завершить постройку моста за одну ночь.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Мост — дорожное сооружение, возведённое над каким-либо препятствием, например, через водоём, овраг.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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