Шик, блеск и вкусная еда — куда отправляются на зимний бранч

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Зима уже на носу, с холодом, сыростью и тёмными вечерами, поэтому самое время побаловать себя.

Фото: Freepik is licensed under Free license Мясной рулет

Эксперты подобрали уникальные места с невероятными бранчами, большинство из которых находятся в исторических местах. Это не только повод насладиться вкусной едой, но и идея подарка на праздники, передает LeBonbon.

Каждое воскресенье в роскошном Шато де Меридон в г. Шеврёз (Франция) вас ждут изысканные блюда и напитки по принципу шведского стола. После трапезы можно уютно устроиться на мягких диванах и насладиться просмотром культового кино. Посетить это прекрасное место можно в воскресенье с 11:00 до 14:30.

Если омары и шампанское — ваше любимое угощение, отправляйтесь в Шато д'Ардикур. Этот роскошный замок XIX века открывает двери только весной, поэтому не забудьте уточнить даты заранее.

В историческом окружении аббатства Руаймон (Асньер-сюр-Уаз) вам предложат бранч с местными продуктами от шефа Патрика Дерисбура. После еды — экскурсия по древнему зданию и его уникальному саду.

Погрузитесь в атмосферу отдыха в замке Шато де Вилье-ле-Майе: прогулки на лодке, велосипедные поездки, уютные салоны и сезонный бранч. Здесь можно провести целый день и забыть обо всем.

В готической атмосфере Аббатства Вод-де-Серне, напоминающего большой зал Хогвартса, вы сможете насладиться невероятным бранчем. Уникальная архитектура создаст незабываемую атмосферу.

Уточнения

Бранч (англ. brunch, от англ. breakfast - "завтрак" и англ. lunch - "обед") — приём пищи поздним утром, между завтраком и обедом, в выходные дни, комбинирующий их и имеющий чётко очерченный набор блюд.



Абба́тство (лат. Abbatia) — католический монастырь, принадлежащий какому-либо монашескому ордену, управляемый аббатом (мужской) или аббатисой (женский), подчиняющийся епископу, а иногда непосредственно римскому папе.

