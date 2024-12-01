Стюардесса рассказала о самом назойливом и глупом вопросе пассажиров

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардесса Белла рассказала в соцсетях о самом надоедливом вопросе, который она регулярно слышит от пассажиров.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стюардесса

По словам бортпроводницы Беллы, путешественники часто спрашивают, есть ли на борту алкоголь. При этом меню с напитками обычно находится прямо перед ними. В таких случаях она предпочитает не объяснять очевидное, а просто передает меню.

Ранее другая стюардесса, работающая в бюджетной авиакомпании Wizz Air, вызвала ажиотаж в сети, разместив фотографию в коротком черном платье и жакете на борту самолета. Ее образ привлек внимание зарубежной аудитории и вызвал бурное обсуждение. Об этом сообщило издание Daily Record.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров.



Пассажи́р (фр. passager) — человек, который не является членом экипажа и который перевозится транспортным средством в соответствии с гласным или негласным договором перевозки.



