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Не только Таиланд, Индонезия и Вьетнам — россияне открывают новые горизонты Азии

1:51
Туризм

Российские туристы все чаще выбирают азиатские страны для отдыха, расширяя свои предпочтения далеко за пределы популярных Таиланда, Индонезии и Вьетнама. Сервис OneTwoTrip рассказал, какие направления становятся популярными.

Китай
Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Китай

Интерес россиян к Китаю значительно вырос. Здесь можно найти разнообразные варианты отдыха: пляжи острова Хайнань с теплым климатом даже зимой, горнолыжные курорты Ванлунь и Наньшань, горячие источники в Бэйдайхэ и Тяньцзине. Для любителей экскурсий подойдут Пекин, Сиань и Чэнду с пандами, а также мегаполисы Гуанчжоу и Шанхай, известные местами для шопинга.

Токио — популярная цель туристов благодаря уникальному сочетанию древних храмов, императорского дворца и ультрасовременных небоскребов. После посещения столицы туристы могут отправиться в Киото с его бамбуковыми лесами, в Осаку или в долину Кисо, сохранившую дух старинной Японии.

Южная Корея притягивает туристов благодаря популярности дорам и культурного влияния. В Сеуле можно посетить старинные дворцы и деревни, а для пляжного отдыха отправиться в Пусан или исследовать вулканы и леса на острове Чеджу.

Малайзия пока не слишком популярна у российских туристов, но это скоро изменится. Здесь можно увидеть небоскребы Куала-Лумпура, европейскую архитектуру Малакки, природные парки Таман-Негара и Борнео.

Сингапур сочетает небоскребы и зелень, парки и ботанические сады. Здесь можно посетить остров развлечений с океанариумом, зоопарком и пляжами, а также древние храмы и ультрасовременные театры.

 

Уточнения

А́зия — крупнейшая часть света по территории, численности населения и плотности. 

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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