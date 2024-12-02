Что иностранцы чаще всего привозят домой из России

Золотые кольца, браслеты и другие ювелирные изделия — главные покупки иностранных туристов в России, подпадающие под возврат НДС. Об этом рассказал Вадим Клементьев, исполнительный директор цифрового оператора tax free DigiTaxFree.
Эксперимент по внедрению системы tax free в России, стартовавший в 2018 году, был продлен правительством до конца 2027 года. По этой системе иностранцы (за исключением граждан стран ЕАЭС — Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии) могут вернуть НДС с покупок на сумму от 10 тысяч рублей, сделанных в течение одного дня. К возврату налога относятся такие категории товаров, как ювелирные изделия, техника, одежда, продукты питания, косметика, книги и лекарства.
Согласно исследованию DigiTaxFree, с января по ноябрь 2024 года ювелирные изделия составили 52% всех покупок с возвратом НДС. На втором месте — одежда (22%), на третьем — косметика и парфюмерия (13%). Туристы чаще всего выбирали золотые украшения, брендовые аксессуары, верхнюю одежду и женскую косметику.
Наибольший пик покупок пришелся на летние месяцы: июль и август составили 13,8% и 14,2% от общего числа оформленных чеков. По дням недели самым активным временем для шопинга стали субботы (18,8%) и воскресенья (29%).
Клементьев выделил три основные категории иностранных туристов, приезжающих в Россию:
Цифровой оператор DigiTaxFree, входящий в группу "Газпромбанка", предоставляет иностранным туристам удобный способ возврата НДС. Все операции осуществляются в онлайн-режиме, без необходимости использования бумажных документов.
Иностра́нцы — лица, которые находятся на территории государства, гражданами или подданными которого они не являются.
Нало́г на доба́вленную сто́имость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части добавленной стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся в процессе производства товаров, работ и услуг.
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