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Что иностранцы чаще всего привозят домой из России

3:00
Туризм

Золотые кольца, браслеты и другие ювелирные изделия — главные покупки иностранных туристов в России, подпадающие под возврат НДС. Об этом рассказал Вадим Клементьев, исполнительный директор цифрового оператора tax free DigiTaxFree.

Туристы в Москве
Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Туристы в Москве

Эксперимент по внедрению системы tax free в России, стартовавший в 2018 году, был продлен правительством до конца 2027 года. По этой системе иностранцы (за исключением граждан стран ЕАЭС — Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии) могут вернуть НДС с покупок на сумму от 10 тысяч рублей, сделанных в течение одного дня. К возврату налога относятся такие категории товаров, как ювелирные изделия, техника, одежда, продукты питания, косметика, книги и лекарства.

Согласно исследованию DigiTaxFree, с января по ноябрь 2024 года ювелирные изделия составили 52% всех покупок с возвратом НДС. На втором месте — одежда (22%), на третьем — косметика и парфюмерия (13%). Туристы чаще всего выбирали золотые украшения, брендовые аксессуары, верхнюю одежду и женскую косметику.

Наибольший пик покупок пришелся на летние месяцы: июль и август составили 13,8% и 14,2% от общего числа оформленных чеков. По дням недели самым активным временем для шопинга стали субботы (18,8%) и воскресенья (29%).

Клементьев выделил три основные категории иностранных туристов, приезжающих в Россию:

  • Туристы с высокими доходами. Эти путешественники предпочитают останавливаться в дорогих отелях, делать покупки в люксовых магазинах и тратить значительные суммы на брендовые вещи, парфюмерию и ювелирные изделия. Кроме того, они приобретают национальные сувениры и продукты — икру, мед, шоколад и дикоросы.
  • Любители масс-маркета. Эта категория отдает предпочтение более доступным магазинам. Популярные покупки включают ювелирные изделия, гаджеты (телефоны, наушники, умные часы), а также российскую и международную косметику, парфюмерию, ремесленные сувениры и продукты питания.
  • Туристы из приграничных регионов. Для них характерны покупки продуктов питания и повседневных товаров российского производства. Также они приобретают золотые украшения, ценные породы рыбы и морепродуктов.

Цифровой оператор DigiTaxFree, входящий в группу "Газпромбанка", предоставляет иностранным туристам удобный способ возврата НДС. Все операции осуществляются в онлайн-режиме, без необходимости использования бумажных документов.

Уточнения

Иностра́нцы — лица, которые находятся на территории государства, гражданами или подданными которого они не являются.
 

Нало́г на доба́вленную сто́имость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части добавленной стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся в процессе производства товаров, работ и услуг.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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