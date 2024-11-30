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В Каппадокии отменили полёты на воздушных шарах

1:16
Туризм

В Каппадокии отменили полеты на воздушных шарах из-за тумана. В одном из самых популярных туристических регионов Турции — Каппадокии — 30 ноября из-за сильного утреннего тумана пришлось отменить экскурсионные полеты на воздушных шарах.

Воздушные шары
Фото: commons.wikimedia.org by DarlArthurS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Воздушные шары

Как сообщает агентство IHA, такие меры были приняты для обеспечения безопасности. Ожидается, что 1 декабря полеты будут возобновлены при благоприятных погодных условиях.

В хорошую погоду на территории Каппадокии ежедневно поднимаются в небо более 150 воздушных шаров, перевозя около трех тысяч туристов. Это одна из главных туристических достопримечательностей региона.

Каппадокия, расположенная на востоке Малой Азии, известна своим неповторимым ландшафтом вулканического происхождения. Природные формы выветривания создали здесь причудливые скальные образования, которые привлекают туристов со всего мира.

Кроме ландшафтов, регион славится историческими достопримечательностями: древними подземными городами, которые начали строить еще в I тысячелетии до нашей эры, и масштабными пещерными монастырями, возведенными ранними христианами.

Уточнения

Каппадо́кия (греч. Καππαδοκία, лат. Cappadocia, арм. Գամիրք [Gamirk']/Կապադովկիա, тур. Kapadokya, перс. کاپادوکیه‎ [Кападо(у)кья]) — историческое название местности на востоке Малой Азии на территории современной Турции (часть земель илов Невшехир, Кайсери, Аксарай и Нигде), употребляющееся со времён античности вплоть до наших дней.
 

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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