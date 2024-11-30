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Путешествия без затрат — японец переночевал у незнакомцев более 500 раз

2:23
Туризм

Японец Шураф Ишида, которому 33 года, обрел крышу над головой благодаря необычному способу. За последние несколько лет он ночевал у незнакомых людей более 500 раз, о чем рассказал портал Oddity Central.

Турист с рюкзаком
Фото: unsplash.com by Коди Блэк, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Турист с рюкзаком

После увольнения с работы Ишида распродал почти все свое имущество, оставив лишь самое необходимое, которое поместилось в рюкзак. Начав путешествие по Японии, он обнаружил, что жилье стало самой крупной статьей расходов. Тогда ему пришла идея, как сэкономить на ночлеге.

Каждый день Ишида выходит в людные места с табличкой, на которой просит разрешения переночевать у незнакомцев. Всегда находится кто-то, кто готов приютить его на одну ночь. Чаще всего это одинокие люди, которые рады компании и общению.

Если за день никто не предлагает ночлег, Ишида связывается с людьми, у которых уже гостил. Многие из них становятся его друзьями и приглашают снова.

Сам Ишида называет этот способ поиска ночлега "захватывающим". Однако для него главное — не само жилье, а возможность услышать личные истории людей, которые его принимают.

"Это похоже на чтение разных романов каждый вечер, и это никогда не надоедает", — делится мужчина.

Он внимательно слушает, когда хозяева делятся переживаниями, но избегает сочувствия. Вместо этого задает прямые и провокационные вопросы, чтобы общение стало максимально искренним.

Подход Ишиды вызвал неоднозначную реакцию в интернете. Многие считают его поведение использованием доброты людей, особенно учитывая, что он не планирует возвращаться к обычной работе. Однако те, кто приютил его, делятся исключительно положительными впечатлениями.

Так, 20-летняя студентка призналась, что из-за одиночества она часто пьет до потери памяти, но в присутствии Ишиды она чувствовала себя спокойнее и смогла изменить привычки.

"Но когда я была с ним, он помогал мне справиться. Так что я подумала, что это действительно выгодная сделка", — отметила девушка.

Несмотря на уменьшающиеся сбережения, Ишида не планирует менять образ жизни и намерен продолжать путешествия по Японии.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. "место, где восходит Солнце"), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国), — островное государство в Восточной Азии.

Рабо́та — деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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