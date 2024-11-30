Зимний отдых в Турции — стоит ли лететь?

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Полететь отдыхать в Турцию зимой — это возможность познакомиться со страной с другой стороны, а ещё сэкономить бюджет и избежать летнего ажиотажа и толп туристов.

Фото: commons.wikimedia.org by Rabe!, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эфес, Турция

Зимой путёвки на средиземноморские курорты Турции стоят в разы дешевле, чем в разгар сезона. При этом на юге страны вполне комфортная для отдыха температура.

Именно в зимний период можно в полной мере насладиться красотой достопримечательностей и посетить античные города Эфес, Пергам или руины в Сиде. Ведь в это время года они пустеют, и можно не торопясь рассмотреть их.

Уточнения

Эфе́с (греч Ἔφεσος, лат. Ephesus, тур. Efes) — древний город на западном побережье Малой Азии, при впадении реки Каистр (совр. Малый Мендерес), южнее Смирны (совр. Измир) и западнее города Сельчук (современная территория Турции).



Перга́м (Пергамо́н, др.-греч. Πέργᾰμον, от пра-и.е. *bʰerǵʰ- «высокий») — античный город в исторической области Мизия на западе Малой Азии, бывший центр влиятельного государства династии Атталидов.

