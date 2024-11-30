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Где в Тайланде отдохнуть в тишине

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Туризм

В Таиланде есть спокойное и безмятежное место, где можно ощутить слияние с природой и  почувствовать себя в тропическом раю. Это место называется Као Лак.

Nai Yang Beach, Phuket
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nai_Yang_Beach,_Phuket_(4448594382).jpg by Andy Mitchell
Nai Yang Beach, Phuket

Као Лак находится в провинции Пхангнга, которая расположена на западном побережье Таиланда. Это место привлекает тех, кто хочет отдохнуть в тишине без каких-либо отвлекающих факторов.

Као Лак расположился в окружении национальных парков с густыми джунглями, водопадами и пещерами. Сезон здесь продолжается с ноября по май. Главная достопримечательность — национальный парк Као Сок. Это один из старейших дождевых лесов в мире.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Дождевые леса — леса с годовым количеством атмосферных осадков 2000—7000 мм и более.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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