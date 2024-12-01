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Китай открывает двери: рейсы из Пулково на Хайнань возвращаются

1:18
Туризм

Прямые рейсы между Санкт-Петербургом и островом Хайнань в Китае планируется запустить в конце января или начале февраля 2025 года.

Китай
Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Китай

Информацию подтвердила Асият Халваши, директор по авиационной коммерции компании "ВВСС", управляющей аэропортом Пулково.

На начальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю, их осуществят как российские, так и зарубежные авиакомпании, однако их названия пока не раскрываются.

"Пулково" также сообщило, что китайская авиакомпания Hainan Airlines намерена запустить рейсы в Санью и Хайкоу.

Кроме того, "Аэрофлот" уже получил разрешение на выполнение полетов из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы в Санью с частотой до семи рейсов в неделю.

На сегодняшний день из Пулково уже летают самолеты в Шанхай, Пекин и Чэнду, а к лету 2025 года общее число рейсов в Китай из Санкт-Петербурга планируют увеличить до 28 в неделю.

Российским туристам для пребывания на Хайнане не нужна виза, если они прибывают из-за пределов Китая и находятся на острове не более 30 дней.

Уточнения

Hainan Airlines Company Limited (HNA), действующая как Hainan Airlines, (кит.: 海南航空公司; пиньинь: Hǎinán Hángkōng Gōngsī) — китайская авиакомпания со штаб-квартирой в Хайкоу (Хайнань). Крупнейшая частная авиакомпания страны, занимающая четвёртое место в Китае по размеру воздушного парка. Входит в конгломерат HNA Group.
 

Хайна́нь (кит. упр. 海南, пиньинь Hǎinán, буквально: «морской юг») — провинция на юге Китая. Включает в себя крупный одноимённый остров и ряд малых островов: Цичжоу, Дачжоудао, Симаочжоу и другие. Название происходит от китайских слов хай — «море», нань — «юг», то есть «южнее моря» (морского пролива, отделяющего остров от материка).
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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