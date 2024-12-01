Снова в Ригу: автобусный маршрут через границу восстановлен

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 декабря Ecolines возобновляет автобусные рейсы между Калининградом и Ригой, которые были приостановлены 31 октября. Автобусы будут курсировать трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Фото: web.archive.org by Aldis Dzenovskis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ граница латвии

Пассажиры должны перейти границу Советск-Панямуне пешком. Автобус довозит до первого КПП, затем требуется пройти контроль и пересечь пешеходный мост, после чего на втором КПП их ждет другой автобус.

Стоимость поездки составляет 5500 рублей в одну сторону. Для россиян, направляющихся в Ригу, требуется не только туристическая виза, но и дополнительные основания для въезда.

При этом из Риги в Калининград можно ехать без ограничений.

Уточнения

Ecolines (Экола́йнс) — европейская сеть международных автобусных пассажирских перевозок; торговая марка, под которой работает несколько национальных перевозчиков, придерживающихся единых правил. Существует с 1997 года.

