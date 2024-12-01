Женщина без билета попала на международный рейс в Париж

Безбилетная пассажирка проникла на рейс Delta Airlines, летевший из Нью-Йорка в Париж. Ей удалось пройти через несколько пунктов контроля в аэропорту JFK, включая проверки личности.
Рейс оказался полностью заполнен, и женщине пришлось прятаться в туалете. В ходе полета она переместилась в другой санузел.
Сотрудники авиакомпании заметили неладное, и по прибытии в Париж женщину встретили полицейские. Сейчас она находится в зоне ожидания депортации.
Авиакомпания Delta заявила, что подобный инцидент недопустим, и безопасность пассажиров является главным приоритетом.
В связи с этим начато расследование, в котором компания будет сотрудничать с авиационными службами и правоохранительными органами.
Delta Air Lines Inc. («Де́льта Эр Лайнс»), известная также, как просто Delta (произносится Дельта, NYSE: DAL) — американская авиакомпания, со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия. Одна из четырёх компаний-основателей авиационного альянса пассажирских перевозок SkyTeam.
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