Женщина без билета попала на международный рейс в Париж

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Безбилетная пассажирка проникла на рейс Delta Airlines, летевший из Нью-Йорка в Париж. Ей удалось пройти через несколько пунктов контроля в аэропорту JFK, включая проверки личности.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево

Рейс оказался полностью заполнен, и женщине пришлось прятаться в туалете. В ходе полета она переместилась в другой санузел.

Сотрудники авиакомпании заметили неладное, и по прибытии в Париж женщину встретили полицейские. Сейчас она находится в зоне ожидания депортации.

Авиакомпания Delta заявила, что подобный инцидент недопустим, и безопасность пассажиров является главным приоритетом.

В связи с этим начато расследование, в котором компания будет сотрудничать с авиационными службами и правоохранительными органами.

Уточнения

Delta Air Lines Inc. («Де́льта Эр Лайнс»), известная также, как просто Delta (произносится Дельта, NYSE: DAL) — американская авиакомпания, со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия. Одна из четырёх компаний-основателей авиационного альянса пассажирских перевозок SkyTeam.

