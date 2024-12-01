Задекларировать или заплатить: две туристки нарушили правила и попали под суд

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Две гражданки Вьетнама прилетели в "Шереметьево" из Китая и попытались пройти через "зеленый" коридор с 16 бутылками французского вина элитных марок Chateau Mouton Rothschild, урожая 1999, 2019 и 2021 годов.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Алкоголь оценен в 2 миллиона рублей. Женщины заявили, что везли вино в подарок друзьям, будучи уверенными, что декларация не требуется.

Однако российские правила позволяют беспошлинно ввозить не более 3 литров на человека, при этом алкоголь свыше нормы подлежит декларированию с уплатой пошлины.

На нарушительниц завели административное дело за недекларирование товаров, предусмотренное ч. 1 ст. 16.2 КоАП, и теперь им грозит штраф в размере до двухкратной стоимости изъятого алкоголя.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

