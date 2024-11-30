Мюнхен ярче всех — как рождественские ярмарки преображают города на снимках NASA

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мюнхен в рождественскую пору особенный, о чем свидетельствуют даже анализы спутниковых данных NASA: город сияет ярче всех, словно праздничная ёлка.

Фото: flickr.com by Shreveport-Bossier Convention and Tourist Bureau, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Новогодняя ёлка

Каждый год в Мюнхене проходит более 30 рождественских базаров, благодаря которым хорошо освещается город, сообщает TZ.de.

"За период с октября по декабрь прошлого года яркость в Мюнхене увеличилась на 236,8 процента", — говорится в результатах исследования Mattress Online.

Анализ ночных спутниковых данных NASA был проведен экспертами компании Mattress Online.

Данные показывают, насколько изменилась освещенность городов во время Адвента 2023 года. Эксперты использовали набор данных Nasa "Черный мрамор".

На втором месте оказались города Минск (Белоруссия) и Хельсинки (Финляндия).

Второй немецкий город Гамбург занял лишь тринадцатое место, где яркость увеличилась всего на 41,3 %.

Уточнения

Га́мбург (нем. Hamburg МФА: , местн. [ˈhambʊɪç], н.-нем. Hamborg [ˈhambɔːx]) — город на севере Германии.



Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

