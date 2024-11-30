Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем опасен частый приём антибиотиков: неожиданная угроза для кишечника
Цвета, которые не боятся грязи! Популярные оттенки для стильной прихожей
Из-за проблем с проводкой Hyundai отзовёт более 42 000 автомобилей
Пассажиры SH Diana объявили голодовку, требуя вернуть деньги за несостоявшийся круиз
Свищёв обратил внимание на разные дисквалификации Валиевой и Свентек за один и тот же допинг
Остановите старение: янтарная кислота как ключ к молодости
Тренды зимних аксессуаров для мужчин. Как оставаться стильным в холодное время года
Как цветы помогают справиться с осенней депрессией: советы для новичков
Ароматный соус с зеленью на замену майонезу всего за пять минут

Мюнхен ярче всех — как рождественские ярмарки преображают города на снимках NASA

1:06
Туризм

Мюнхен в рождественскую пору особенный, о чем свидетельствуют даже анализы спутниковых данных NASA: город сияет ярче всех, словно праздничная ёлка.

Новогодняя ёлка
Фото: flickr.com by Shreveport-Bossier Convention and Tourist Bureau, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Новогодняя ёлка

Каждый год в Мюнхене проходит более 30 рождественских базаров, благодаря которым хорошо освещается город, сообщает TZ.de.

"За период с октября по декабрь прошлого года яркость в Мюнхене увеличилась на 236,8 процента", — говорится в результатах исследования Mattress Online.

Анализ ночных спутниковых данных NASA был проведен экспертами компании Mattress Online.

Данные показывают, насколько изменилась освещенность городов во время Адвента 2023 года. Эксперты использовали набор данных Nasa "Черный мрамор".

На втором месте оказались города Минск (Белоруссия) и Хельсинки (Финляндия).

Второй немецкий город Гамбург занял лишь тринадцатое место, где яркость увеличилась всего на 41,3 %.

 

Уточнения

Га́мбург (нем. Hamburg МФА: , местн. [ˈhambʊɪç], н.-нем. Hamborg [ˈhambɔːx]) — город на севере Германии.

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Наука и техника
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого Аудио 
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Шоу-бизнес
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер Оружие из будущего. Российская ракетная система Орешник — чудо современной науки Дмитрий Плотников
Новые сорта клубники, которые изменят ваш урожай
Иностранцы в России: новые правила пересечения границы
Лучший способ развить плечи и спину: жим гири стоя
Лучший способ развить плечи и спину: жим гири стоя
Последние материалы
Чем опасен частый приём антибиотиков: неожиданная угроза для кишечника
Цвета, которые не боятся грязи! Популярные оттенки для стильной прихожей
Из-за проблем с проводкой Hyundai отзовёт более 42 000 автомобилей
Пассажиры SH Diana объявили голодовку, требуя вернуть деньги за несостоявшийся круиз
Свищёв обратил внимание на разные дисквалификации Валиевой и Свентек за один и тот же допинг
Остановите старение: янтарная кислота как ключ к молодости
Тренды зимних аксессуаров для мужчин. Как оставаться стильным в холодное время года
Как цветы помогают справиться с осенней депрессией: советы для новичков
Ароматный соус с зеленью на замену майонезу всего за пять минут
Молдаван с 1 декабря ждёт сюрприз в платёжках за газ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.