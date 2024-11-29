Стюардесса Emirates шокирует правдой о правилах уборки в отелях — одни и те же полотенца для гостей и чистки туалетов

Российская стюардесса, работающая в авиакомпании Emirates, поделилась в соцсетях неожиданной правдой о стандартах уборки в гостиничных номерах, что вызвало активные споры в интернете.
Стюардесса утверждает, что в отелях посуда моется теми же тряпками, которые используются для мытья раковин, и посоветовала туристам брать свои чашки с собой.
Она также сообщила, что персонал использует одни и те же полотенца для чистки ванных и туалетов, после чего сдает их в стирку и возвращает постояльцам, сообщает "Рамблер". В связи с этим, бортпроводница рекомендует путешественникам использовать собственные туалетные принадлежности.
Раннее стюардесса назвала Лиссабон, столицу Португалии, своим любимым городом Европы среди тех, которые она посетила.
Emirates (араб طيران الإمارات) — одна из крупнейших мировых авиакомпаний, базируется в Дубае (ОАЭ).
Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.