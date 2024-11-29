Стюардесса Emirates шокирует правдой о правилах уборки в отелях — одни и те же полотенца для гостей и чистки туалетов

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская стюардесса, работающая в авиакомпании Emirates, поделилась в соцсетях неожиданной правдой о стандартах уборки в гостиничных номерах, что вызвало активные споры в интернете.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Номер в отеле

Стюардесса утверждает, что в отелях посуда моется теми же тряпками, которые используются для мытья раковин, и посоветовала туристам брать свои чашки с собой.

Она также сообщила, что персонал использует одни и те же полотенца для чистки ванных и туалетов, после чего сдает их в стирку и возвращает постояльцам, сообщает "Рамблер". В связи с этим, бортпроводница рекомендует путешественникам использовать собственные туалетные принадлежности.

Раннее стюардесса назвала Лиссабон, столицу Португалии, своим любимым городом Европы среди тех, которые она посетила.

Уточнения

Emirates (араб طيران الإمارات‎) — одна из крупнейших мировых авиакомпаний, базируется в Дубае (ОАЭ).



Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).

