Как отметить Новый год в Японии

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Новый год в Японии объединяет в себе динамику древних традиций и современности. Праздничные дни сопровождаются ритуалами очищения, посещением святых мест и теплыми семейными встречами.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository Токио

Улицы городов украшаются гирляндами и яркими световыми инсталляциями. Традиционные угощения, такие как осэти-рёри и тоси-коси соба, придают празднику особую значимость.

Зимняя пора в Японии предлагает множество интересных вариантов: от живописных снежных ландшафтов Хоккайдо с лыжными курортами и онсэнами до пляжного отдыха на Окинаве. В Токио гостей ждут красочные шоу и выгодные распродажи, в Киото — исторические храмы и чайные церемонии, а в Осаке — истинные гастрономические наслаждения.

Для поездки потребуется виза, процесс оформления которой занимает от 5 до 10 дней. Туроператоры рекомендуют подавать заявки заранее. Цены на туры начинаются от 175 тысяч рублей за неделю, а маршрут можно подбирать в соответствии с вашими предпочтениями, сообщает "Рамблер".

Независимо от того, куда вы направитесь, встреча Нового года в Японии обещает незабываемую комбинацию отдыха, культурных открытий и праздничной атмосферы.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. "место, где восходит Солнце"), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国), — островное государство в Восточной Азии.



Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

