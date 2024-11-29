Эксперты рассказали про лучшие термальные курорты России

3:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В топ-5 термальных курортов России вошли Пятигорск, Тюмень, Белокуриха, Аршан, Тульский. Сервис "Яндекс Путешествия" составил подборку курортов.

Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Горячий источник

Пятигорск

Пятигорск предлагает более 40 источников с температурой воды от +26 до +47 градусов. Сульфидные и радоновые источники богаты кальцием, бромом, йодом и натрием. Бесплатные радоновые бассейны и народные ванны доступны для гостей. Авиабилет Москва — Минеральные Воды стоит от 3,7 тыс. рублей, время полета — 3,5 часа. От аэропорта до Пятигорска можно добраться на автобусе за 90 рублей. Ночь в трехзвездочном отеле стоит от 1,8 тыс. рублей за двухместный номер.

Тюмень

Тюмень славится термальными источниками, доступными круглый год. Температура воды некоторых источников достигает +48 градусов. Перелет из Москвы в Тюмень занимает около 3 часов, стоимость билетов от 5,5 тыс. рублей. Двухместный номер в трехзвездочном отеле стоит от 2,4 тыс. рублей за ночь.

Белокуриха

Термальные источники Белокурихи — уникальное явление с водами, богатыми радоном, кремнием и азотом. Воды источников не имеют аналогов в мире. Сегодня на курорте работает более 20 санаториев федерального значения. Расположение курорта среди живописных гор на высоте 240-250 м над уровнем моря придает ему особую ценность. Воздух курорта считается превосходящим по содержанию полезных веществ даже швейцарские курорты. Помимо процедур, на курорте можно совершать прогулки по терренкурам, посещать бани, кататься на горных лыжах или отправиться на экскурсию к Телецкому озеру. Прямой рейс Москва — Барнаул стоит от 6,2 тыс. рублей, время полета — около четырех часов. Автобус Барнаул — Белокуриха стоит от 1 тыс. рублей, время в пути — 4,5-5 часов. Номер в трехзвездочном отеле обойдется в 4,5 тыс. рублей за ночь.

Аршан

В радиусе 100-200 км от Байкала находятся сотни термальных ключей, называемых "аршан" (священная вода). Поселок Аршан в Тункинской долине славится своими углекислыми, радоновыми и сероводородными источниками. После оздоровительных процедур можно прогуляться по лесопарку с вековыми лиственницами. Прямой перелет Москва — Улан-Удэ стоит от 8,2 тыс. рублей, время в пути — около 6 часов. От автовокзала "Селенга" до Аршана можно добраться на автобусе за 1,9 тыс. рублей, время в пути — 7 часов. Двухместный номер в гостевом доме стоит от 2,4 тыс. рублей за сутки.

Адыгея

Термальные источники Адыгеи — наследие древнего моря. Воды источников поднимаются из глубин по специальным скважинам. В поселке Тульский расположен один из крупнейших термальных комплексов региона. Температура воды в бассейнах варьируется от +24 до +41 градуса. Стоимость билета на автобус Москва — Майкоп начинается от 4 тыс. рублей. Время в пути — около 19 часов. Удобнее всего добираться на автомобиле. Двухместный номер в гостевом доме в Тульском в ноябре стоит от 2,5 тыс. рублей.

Уточнения

Геотерма́льный исто́чник (от др.-греч. γαῖα, γῆ - земля и θερμός - "тёплый, горячий") — выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °C.



Адыге́я или Респу́блика Адыге́я (адыг. Адыгэ Республик) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

