Город Всемирного наследия ЮНЕСКО угостит незабываемым немецким пивом

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Познакомьтесь с Бамбергом — городом, который называют франкским Римом и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место, где оживает история и переплетаются культура, архитектура и уникальная гастрономия.

Фото: Wikimedia Commons by Tilman2007 is licensed under Public domain Собор Бамберга

Начните путешествие с центра Бамберга, живописного островного района, известного как Маленькая Венеция. Прогуляйтесь вдоль реки Регниц, любуясь старинными рыбацкими домами, которые будто бы вырастают из воды. Этот район с его очаровательной атмосферой — идеальное место, чтобы почувствовать дух города.

Бамберг расположен на семи холмах, каждый из которых скрывает свои исторические сокровища. Обязательным пунктом для посещения является величественный Бамбергский собор. Этот архитектурный шедевр объединяет элементы романского и готического стилей.

Внутри собора покоятся император Генрих II и папа Климент II, а его четыре башни создают незабываемый силуэт, видимый издалека.

Рядом с собором расположена Старейшая ратуша города — настоящий архитектурный курьёз. Построенная на искусственном острове прямо в центре реки Регниц, она привлекает внимание своим фасадом в стиле барокко и рококо. Легенда гласит, что епископ отказался выделить землю для строительства, и горожанам пришлось соорудить собственный остров посреди реки.

Бамберг — это не только история и архитектура, но и рай для гурманов. Попробуйте знаменитое дымное пиво, которое стало визитной карточкой города, и блюда франконской кухни в уютных ресторанах и пивных садах. Каждый уголок этого города дышит традицией и гостеприимством.

Уточнения

Бамберг (нем. и бав. Bamberg, прежде Babenberg, в.-франк. Bambärch) — город окружного подчинения в Верхней Франконии, земля Бавария, Германия. Расположен у реки Регниц.



Климент II (лат. Clemens PP. II; в миру граф Суитгер Шидгер-Морслебен-Горнбург, нем. Suitger, Graf von Morsleben und Hornburg; 1005 — 9 октября 1047) — Папа Римский с 25 декабря 1046 года по 9 октября 1047 года. Был вторым Папой немецкого (германского) происхождения.



Генрих II Святой (нем. Heinrich II der Heilige; 6 мая 973, Бад-Аббах или Хильдесхейм — 13 июля 1024, Гроне) — император Священной Римской империи, представитель баварской ветви Саксонской династии.

