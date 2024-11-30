Экономный отдых: как сэкономить до 20% на путевках в санатории

Эксперты выделили самые доступные санатории России для отдыха после новогодних праздников, сообщает национальный туроператор "Алеан". Обычно высокий сезон для оздоровительных поездок наступает весной и осенью, однако отдых в конце зимы позволяет сэкономить до 20% на стоимости путевок.
В Краснодарском крае и на курортах Кавминвод можно найти здравницы, где 11-дневное проживание обойдется приблизительно в 60 тысяч рублей на двоих. Рекомендуются такие санатории, как "ДиЛуч" и "Аквамарин" в Анапе, а также "Виктория" и санаторий "Имени Анджиевского" в Ессентуках. Для отдыха в здравницах Кисловодска, как "Имени Димитрова", и пятигорских "Родник" и "Лесная поляна" потребуется от 70 до 76 тысяч рублей.
В Подмосковье цены начинаются от 62 тысяч рублей на двоих на 11 дней. Среди популярных объектов — санатории "Озеро Белое", "Буран", "Виктория" и "Введенское".
Минимальная стоимость проживания в здравнице Светлогорска Калининградской области составляет 68 тысяч рублей. Доступные варианты там включают санатории "Янтарный берег", "Волна" и "Отрадное".
Что касается цен на санатории в Крыму, они начинаются от 71 тысячи рублей, а в Башкирии и Карелии — от 80 тысяч рублей, отмечают эксперты.
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.