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Экономный отдых: как сэкономить до 20% на путевках в санатории

1:32
Туризм

Эксперты выделили самые доступные санатории России для отдыха после новогодних праздников, сообщает национальный туроператор "Алеан". Обычно высокий сезон для оздоровительных поездок наступает весной и осенью, однако отдых в конце зимы позволяет сэкономить до 20% на стоимости путевок.

массаж
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
массаж

В Краснодарском крае и на курортах Кавминвод можно найти здравницы, где 11-дневное проживание обойдется приблизительно в 60 тысяч рублей на двоих. Рекомендуются такие санатории, как "ДиЛуч" и "Аквамарин" в Анапе, а также "Виктория" и санаторий "Имени Анджиевского" в Ессентуках. Для отдыха в здравницах Кисловодска, как "Имени Димитрова", и пятигорских "Родник" и "Лесная поляна" потребуется от 70 до 76 тысяч рублей.

В Подмосковье цены начинаются от 62 тысяч рублей на двоих на 11 дней. Среди популярных объектов — санатории "Озеро Белое", "Буран", "Виктория" и "Введенское". 

Минимальная стоимость проживания в здравнице Светлогорска Калининградской области составляет 68 тысяч рублей. Доступные варианты там включают санатории "Янтарный берег", "Волна" и "Отрадное". 

Что касается цен на санатории в Крыму, они начинаются от 71 тысячи рублей, а в Башкирии и Карелии — от 80 тысяч рублей, отмечают эксперты.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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