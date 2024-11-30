Экономный отдых: как сэкономить до 20% на путевках в санатории

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты выделили самые доступные санатории России для отдыха после новогодних праздников, сообщает национальный туроператор "Алеан". Обычно высокий сезон для оздоровительных поездок наступает весной и осенью, однако отдых в конце зимы позволяет сэкономить до 20% на стоимости путевок.

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В Краснодарском крае и на курортах Кавминвод можно найти здравницы, где 11-дневное проживание обойдется приблизительно в 60 тысяч рублей на двоих. Рекомендуются такие санатории, как "ДиЛуч" и "Аквамарин" в Анапе, а также "Виктория" и санаторий "Имени Анджиевского" в Ессентуках. Для отдыха в здравницах Кисловодска, как "Имени Димитрова", и пятигорских "Родник" и "Лесная поляна" потребуется от 70 до 76 тысяч рублей.

В Подмосковье цены начинаются от 62 тысяч рублей на двоих на 11 дней. Среди популярных объектов — санатории "Озеро Белое", "Буран", "Виктория" и "Введенское".

Минимальная стоимость проживания в здравнице Светлогорска Калининградской области составляет 68 тысяч рублей. Доступные варианты там включают санатории "Янтарный берег", "Волна" и "Отрадное".

Что касается цен на санатории в Крыму, они начинаются от 71 тысячи рублей, а в Башкирии и Карелии — от 80 тысяч рублей, отмечают эксперты.