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Россияне активнее путешествуют зимой: рост бронирований на 20%

1:56
Туризм

Россияне начали активнее путешествовать зимой, сообщает МТС Travel. В сотрудничестве с платформой Bronevik.com специалисты сервиса провели анализ ранних бронирований туристического жилья на зимний сезон с 1 декабря по 28 февраля и обнаружили, что количество заявок увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом.

салон самолёта
Фото: Wikipedia by Albert Domasin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
салон самолёта

Большая часть заказов — 75% — сделана на гостиницы. 7% путешественников остановились на апартаментах, а 4% выбрали хостелы, гостевые дома и апарт-отели.

Наибольший рост спроса наблюдается на загородные объекты: количество заявок на них возросло на 80%. Традиционно туристов привлекают три столицы России: каждая пятая бронируется в Москве, каждая десятая — в Санкт-Петербурге, столько же — в Сочи. Также в числе популярных направлений — Казань, Калининград и Нижний Новгород, куда отправятся от 2% до 3% туристов.

По состоянию на конец ноября, средняя стоимость ранних бронирований на зимние месяцы возросла на 12% до 6,9 тысячи рублей за ночь. Ожидается, что по итогам сезона средний чек будет ниже, поскольку путешественники прежде всего оплачивают более качественные и дорогие варианты размещения. В то же время, рост цен на туристическое жилье пока происходит медленнее, чем в январе-ноябре текущего года, когда увеличился на около 20%.

Среди доступных направлений Туапсе стало самым бюджетным, со средней ценой за ночь в три тысячи рублей. На втором месте Рыбинск, а на третьем — Ростов Великий, где стоимость проживания составила в среднем 3,4 и 3,6 тысячи рублей соответственно.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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