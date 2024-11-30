Сосисочные Вены — новая глава в мировом культурном наследии

Венские сосисочные киоски официально включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Такое заявление сделали власти австрийской столицы.
Сосисочные, ставшие неотъемлемой частью городской культуры, теперь находятся в одном ряду с венскими кофейнями и винными тавернами, подчеркнув свою значимость как культурного феномена.
Идея номинации сосисочных принадлежит объединению, созданному владельцами популярных киосков — Йозефом Битцингером, Патрицией Пёльцль и Рене Кахлиром.
Городские власти поддержали инициативу, отметив, что сосисочные являются символом кулинарного разнообразия и важным местом встреч для жителей и гостей Вены.
"Венские сосисочные — это живой символ нашего образа жизни. Их включение в список ЮНЕСКО — это честь для традиций, гостеприимства и культурного разнообразия нашего города", — заявил бургомистр Вены Михаэль Людвиг.
Он добавил, что эти киоски воплощают радость жизни и гостеприимство, превращаясь из простых закусочных в места с уникальной атмосферой.
По данным городской администрации, история сосисочных в Вене начинается ещё со времён Дунайской монархии, а стационарные киоски получили официальное разрешение на размещение только в 1969 году. С тех пор они стали важной частью венского пейзажа и культурной идентичности города.
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