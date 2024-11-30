Сосисочные Вены — новая глава в мировом культурном наследии

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Венские сосисочные киоски официально включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Такое заявление сделали власти австрийской столицы.

Фото: Wikimedia Commons by Dining Car, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ венские сосиски

Сосисочные, ставшие неотъемлемой частью городской культуры, теперь находятся в одном ряду с венскими кофейнями и винными тавернами, подчеркнув свою значимость как культурного феномена.

Идея номинации сосисочных принадлежит объединению, созданному владельцами популярных киосков — Йозефом Битцингером, Патрицией Пёльцль и Рене Кахлиром.

Городские власти поддержали инициативу, отметив, что сосисочные являются символом кулинарного разнообразия и важным местом встреч для жителей и гостей Вены.

"Венские сосисочные — это живой символ нашего образа жизни. Их включение в список ЮНЕСКО — это честь для традиций, гостеприимства и культурного разнообразия нашего города", — заявил бургомистр Вены Михаэль Людвиг.

Он добавил, что эти киоски воплощают радость жизни и гостеприимство, превращаясь из простых закусочных в места с уникальной атмосферой.

По данным городской администрации, история сосисочных в Вене начинается ещё со времён Дунайской монархии, а стационарные киоски получили официальное разрешение на размещение только в 1969 году. С тех пор они стали важной частью венского пейзажа и культурной идентичности города.

Уточнения

Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества также Список нематериального культурного наследия человечества (англ. Intangible Cultural Heritage List) ЮНЕСКО — список, составляемый в рамках программы ЮНЕСКО «Шедевры устного и нематериального культурного наследия», призван привлечь внимание к нематериальному культурному наследию.

