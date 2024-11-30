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Пассажиры SH Diana объявили голодовку, требуя вернуть деньги за несостоявшийся круиз

Туризм

Компания Swan Hellenic пообещала пассажирам круизного лайнера SH Diana, чьё путешествие в Антарктику было прервано из-за поломки двигателя, компенсировать стоимость поездки в соответствии с европейским законодательством.

ледники Антарктиды
Фото: Wikimedia Commons by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ледники Антарктиды

Представитель головного офиса компании на Кипре сообщила, что официальное заявление по этому поводу ожидается в ближайшее время. Она подчеркнула, что в непредвиденных ситуациях компания обычно возмещает пассажирам ущерб согласно европейским нормам.

На борту SH Diana находилось более 170 пассажиров, включая россиян, которые заплатили за круиз около миллиона рублей. Из-за проблем с двигателем судно не смогло продолжить путь в Антарктику, что вызвало недовольство туристов. Некоторые из них устроили акцию протеста и объявили голодовку, требуя полного возврата средств за несостоявшееся путешествие.

Согласно информации издания The Times, Swan Hellenic предложила пассажирам компенсацию в размере 50% от стоимости круиза или 65% в виде кредита на будущие путешествия, что превышает юридически установленный минимум в 30%.

Однако часть пассажиров сочла это предложение недостаточным и настаивает на полном возмещении. Генеральный директор компании Андреа Зито выразил сожаление по поводу изменения маршрута и подчеркнул, что предложенная компенсация является щедрой и превышает юридические требования.

В настоящее время судно направляется в Ушуайю, Аргентина, где планируется провести ремонтные работы перед следующим рейсом, запланированным на 3 декабря.

Уточнения

Анта́рктика (вместе с Субантарктикой) — южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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