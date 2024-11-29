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Названа подешевевшая для россиян страна Европы

1:04
Туризм

С 2022 по 2024 год стоимость авиаперелетов из Москвы в итальянские города увеличилась почти на 52 процента. Также сервис "Купибилет" представил информацию о других направлениях, которые значительно подорожали, а также о одном, которое стало дешевле.

Спящий пассажир в самолете
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спящий пассажир в самолете

По данным исследования, два года назад билет в Италию из столицы России можно было приобрести в среднем за 9,2 тысячи рублей в одну сторону. К 2024 году стоимость авиабилетов возросла до 14 тысяч рублей.

Не менее ощутимо возросли цены на авиаперелеты во Францию. В 2022 году добраться туда можно было всего за 13 тысяч рублей, а на сегодняшний день этот ценовой порог поднялся до 19 тысяч рублей, что представляет собой увеличение на 48 процентов. Эти данные доступны на сайте "Лента.ру".

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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