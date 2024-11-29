Названа подешевевшая для россиян страна Европы

С 2022 по 2024 год стоимость авиаперелетов из Москвы в итальянские города увеличилась почти на 52 процента. Также сервис "Купибилет" представил информацию о других направлениях, которые значительно подорожали, а также о одном, которое стало дешевле.
По данным исследования, два года назад билет в Италию из столицы России можно было приобрести в среднем за 9,2 тысячи рублей в одну сторону. К 2024 году стоимость авиабилетов возросла до 14 тысяч рублей.
Не менее ощутимо возросли цены на авиаперелеты во Францию. В 2022 году добраться туда можно было всего за 13 тысяч рублей, а на сегодняшний день этот ценовой порог поднялся до 19 тысяч рублей, что представляет собой увеличение на 48 процентов. Эти данные доступны на сайте "Лента.ру".
Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.
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