Пассажирам самолетов раскрыли необычный способ бесплатно получить хорошее место

Пассажирам авиарейсов стали известны необычные рекомендации для того, чтобы занять удачное место в салоне. Согласно этому совету, оптимальным решением будет дождаться последнего момента перед регистрацией, о чем написало издание New York Post.
Люди в интернете делятся опытом, что они ждут завершения процесса регистрации на рейс, а затем уже сдают свой багаж и получают посадочный талон. В результате этого шага система сама предлагает им более удобные места с увеличенным пространством для ног, которые обычно хранятся для последующей продажи.
Тем не менее, эксперты призывают пассажиров быть внимательными и следить за картой рассадки самолета на протяжении 24 часов, чтобы убедиться в наличии мест в нужном ряду.
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