Пассажирам самолетов раскрыли необычный способ бесплатно получить хорошее место

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажирам авиарейсов стали известны необычные рекомендации для того, чтобы занять удачное место в салоне. Согласно этому совету, оптимальным решением будет дождаться последнего момента перед регистрацией, о чем написало издание New York Post.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На борту самолета

Люди в интернете делятся опытом, что они ждут завершения процесса регистрации на рейс, а затем уже сдают свой багаж и получают посадочный талон. В результате этого шага система сама предлагает им более удобные места с увеличенным пространством для ног, которые обычно хранятся для последующей продажи.

Тем не менее, эксперты призывают пассажиров быть внимательными и следить за картой рассадки самолета на протяжении 24 часов, чтобы убедиться в наличии мест в нужном ряду.