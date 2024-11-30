Как не пропустить фестиваль лобстеров на Анегаде

Что приходит на ум при упоминании Карибских островов? Белоснежный песок, бирюзовое море и тропические рыбки, плавающие под ногами?

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Если это о вас, то остров Анегада в Британских Виргинских островах станет идеальным местом для отдыха.

Он удалён от туристических маршрутов и находится на берегу рифа Хорсшу — четвёртого по величине рифа на Земле и одного из лучших мест для снорклинга в Карибском море.

Из-за своей удалённости Анегада не обладает курортной инфраструктурой, как многие другие Виргинские острова. На острове нет банков или банкоматов, так что рекомендуется запастись наличными на соседнем острове.

Магазинов для дайверов тоже нет, поэтому перед поездкой на пароме, который отправляется по понедельникам, средам и пятницам, стоит взять снаряжение напрокат на Тортоле.

Исследование подводного мира Анегады

На расстоянии всего нескольких метров от берега Анегады открывается захватывающий подводный мир. Здесь можно увидеть обширные рифы, подводные пещеры, туннели и затонувшие корабли.

Лучшее место для снорклинга — пляж Лоблолли, откуда открывается доступ к коралловым рифам рифа Хорсшу. Обязательно ознакомьтесь с советами по безопасному снорклингу, прежде чем нырять с берега.

Под водой можно встретить пикирующих скатов, ярких рыб-попугаев, черепах и дружелюбных акул-нянек. Гигантские барракуды и морские окуни не редкость, а тропические рыбки собираются вокруг исследователей.

Для любителей более активного отдыха предлагается погружение с аквалангом к останкам Парматты — корабля, затонувшего в 1853 году, который стал домом для черепах.

Развлечения на суше в Анегаде

Несмотря на то что на Анегаде живёт всего около 300 человек, здесь имеется необходимая инфраструктура. На острове есть несколько ресторанов, где подают рыбу с карибскими акцентами.

Тем, кто любит хорошую еду, стоит посетить фестиваль лобстеров в конце ноября, где можно попробовать вкусные блюда, послушать живую музыку и полюбоваться местными произведениями искусства.

Хотя Анегада известен как «затопленный остров», здесь также есть маршруты для пеших прогулок. Самая высокая точка острова находится на уровне высоты ближайших пальм, поэтому это скорее лёгкая прогулка, чем сложный поход.

Тропа от Помато-Пойнт до пляжа Кау-Рек ведёт к коктейль-бару на пляже. Передвигаться по острову удобно на арендованном скутере или джипе, или на водном такси вдоль побережья.

Уточнения

Вирги́нские острова́ (англ. Virgin Islands) — архипелаг в составе группы северных Подветренных островов (не путать с южными Подветренными островами). Состоит из трёх частей: Британские Виргинские острова, Американские Виргинские острова и Испанские Виргинские острова.

