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Европарламент против Вануату: скандал с паспортами за инвестиции

1:18
Туризм

Европарламент поддержал полную отмену безвизового режима для граждан Вануату.

флаг европейского союза
Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
флаг европейского союза

Если решение утвердит Совет ЕС, Вануату станет первой страной, утратившей право на безвизовый въезд в страны Европейского союза.

Причиной такого шага стала программа выдачи гражданства за инвестиции, запущенная в Вануату в мае 2015 года.

Она позволяет получить паспорт за $130 тысяч в течение нескольких месяцев без необходимости проживания в стране.

Евросоюз уже ограничивал безвизовый въезд для граждан Вануату, получивших паспорт после 5 мая 2015 года.

Однако теперь решение может коснуться всех граждан, включая обладателей дипломатических и служебных паспортов.

По данным Европарламента, программа Вануату содержит серьёзные недостатки: отсутствие должной проверки заявителей, требований к их физическому присутствию в стране и обмена информацией с ЕС.

Евросоюз также настоятельно рекомендовал карибским странам, предоставляющим аналогичные услуги (например, Сент-Китс и Невис, Гренада, Доминиканская Республика), ужесточить требования к программам "гражданства за инвестиции".

Уточнения

Респу́блика Вануа́ту (бисл. Ripablik blong Vanuatu, фр. République du Vanuatu, англ. Republic of Vanuatu) — тихоокеанское государство в Меланезии. Республика Вануату расположена на 83 островах архипелага Новые Гебриды. Столица — город Порт-Вила.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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