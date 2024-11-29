Оплачивайте проезд по-новому — приложение с геолокацией покоряет регионы

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

В десяти российских городах станет доступна оплата проезда в транспорте с помощью геолокации. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании-разработчика "Датапакс" Роман Спиридонов.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлов Артём, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Автобус ГолАЗ-6228 в Москве

Сейчас приложение для оплаты работает в нескольких регионах, включая Тверскую, Ярославскую, Нижегородскую области и Удмуртию. Недавно сервис начал функционировать в Казани, а в Московской области он находится на стадии тестирования.

В ближайшее время его планируют запустить в Санкт-Петербурге и других крупных городах. К 2025 году возможность оплачивать проезд через геолокацию появится в Сибири, на юге России и на Дальнем Востоке.

Новая система применяется в городском наземном транспорте и пригородных электричках. Для оплаты пассажиру достаточно зайти в транспорт, активировать геолокацию в мобильном приложении и дождаться расчёта стоимости поездки. Деньги будут автоматически списываться с привязанной банковской карты.

Уточнения

Общественный (коммунальный) транспорт — разновидность пассажирского транспорта как отрасли, предоставляющей услуги по перевозке людей по маршрутам, которые перевозчик заранее устанавливает.



Нижегоро́дская о́бласть (до 22 октября 1990 года — Го́рьковская область) — субъект Российской Федерации в центре европейской части России.

