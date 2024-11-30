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МИД: Россия не будет вводить визы для стран Средней Азии

0:38
Туризм

Россия не планирует вводить визовый режим для стран Средней Азии. Об этом сообщил Александр Стерник, директор третьего департамента стран СНГ МИД России.

мид рф
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
мид рф

По его словам, приоритет отдан улучшению работы с гражданами этих стран, которые приезжают в Россию.

"В нынешних условиях мы наблюдаем активизацию работы по линии компетентных органов, повышение уровня работы с выезжающими в Россию гражданами иностранных государств, с тем чтобы они, оказавшись на нашей территории, легче адаптировались к условиям проживания в российском обществе", — подчеркнул Стерник.  

Уточнения

Алекса́ндр Вади́мович Сте́рник (род. 20 января 1966) — российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол (2017).
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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