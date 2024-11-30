МИД: Россия не будет вводить визы для стран Средней Азии

Россия не планирует вводить визовый режим для стран Средней Азии. Об этом сообщил Александр Стерник, директор третьего департамента стран СНГ МИД России.
По его словам, приоритет отдан улучшению работы с гражданами этих стран, которые приезжают в Россию.
"В нынешних условиях мы наблюдаем активизацию работы по линии компетентных органов, повышение уровня работы с выезжающими в Россию гражданами иностранных государств, с тем чтобы они, оказавшись на нашей территории, легче адаптировались к условиям проживания в российском обществе", — подчеркнул Стерник.
Алекса́ндр Вади́мович Сте́рник (род. 20 января 1966) — российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол (2017).
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.