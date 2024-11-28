Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шалфей в вашем саду: простые шаги к успешному выращиванию
Листья липы и берёзы в кулинарии
Праздничные рулетики из баклажанов, которые влюбят в себя всех гостей
Почему у собаки плохо пахнет из пасти и как это лечить
Оплачивайте проезд по-новому — приложение с геолокацией покоряет регионы
Россия запустит станцию для исследования Луны в 2027 году
Нежную свинину в сливочно-луковом соусе не придётся долго тушить или мариновать
Бизнесу назвали пути снижения налоговой нагрузки в 2025 году
Простая привычка, которая улучшает память и защищает мозг от стресса

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

1:18
Туризм

Российская стюардесса, работающая в авиакомпании Emirates, рассказала о размере заработной платы сотрудников компании. Она поделилась этой информацией в соцсетях. —

Стюардесса авиакомпании Emirates Airlines
Фото: Ирина Печерская is licensed under Free More info
Стюардесса авиакомпании Emirates Airlines

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Базовая часть зарплаты составляет около 1,3 тысячи долларов (примерно 136 тысяч рублей) и не зависит от количества рейсов. За налёт 85-90 часов в месяц начисляется дополнительно около 1,6 тысячи долларов (порядка 168 тысяч рублей). Командировочные выплаты составляют около 300 долларов (31,4 тысячи рублей).

В совокупности ежемесячный доход стюардессы достигает 3,2 тысячи долларов (336 тысяч рублей), сообщает "Новороссия".

Ранее она также делилась в соцсетях стоимостью бьюти-процедур в Дубае. Подписчики удивились высоким расходам и отметили, что она могла бы сэкономить, используя услуги в других странах, которые она посещает во время работы.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе. 

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что нельзя сажать рядом с морковью
Садоводство, цветоводство
Что нельзя сажать рядом с морковью Аудио 
Раздербанить западные замороженные активы. Силуанов заявил, что процесс пошёл
ЦБ
Раздербанить западные замороженные активы. Силуанов заявил, что процесс пошёл Аудио 
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Еда и рецепты
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол Аудио 
Популярное
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого

Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.

Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Как вырастить ореховое дерево и повысить его плодоношение
Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее? Юрий Бочаров Всего шесть машин проложили путь к будущему автомобилестроения Игорь Буккер Специалисты российского ВПК могут превратить любой экземпляр военной техники в боевого робота Андрей Николаев
Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий
Туристка из России рассказала, почему была разочарована своим отпуском в Турции
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Последние материалы
Бизнесу назвали пути снижения налоговой нагрузки в 2025 году
Простая привычка, которая улучшает память и защищает мозг от стресса
Как выглядеть роскошно, используя простую одежду?
Грыжа позвоночника: как выбрать правильные упражнения для укрепления спины
У султана Брунея в коллекции тысячи авто — красиво жить не запретишь
Вратарь Вашингтона Чарли Линдгрен забросил шайбу в собственные ворота
В Ирландии найден инжир, возраст которого превышает 2000 лет
Безопасные поездки с собакой: рекомендации для владельцев
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Какой вид бега поможет в укреплении здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.