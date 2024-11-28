Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

Российская стюардесса, работающая в авиакомпании Emirates, рассказала о размере заработной платы сотрудников компании. Она поделилась этой информацией в соцсетях. —
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.
Базовая часть зарплаты составляет около 1,3 тысячи долларов (примерно 136 тысяч рублей) и не зависит от количества рейсов. За налёт 85-90 часов в месяц начисляется дополнительно около 1,6 тысячи долларов (порядка 168 тысяч рублей). Командировочные выплаты составляют около 300 долларов (31,4 тысячи рублей).
В совокупности ежемесячный доход стюардессы достигает 3,2 тысячи долларов (336 тысяч рублей), сообщает "Новороссия".
Ранее она также делилась в соцсетях стоимостью бьюти-процедур в Дубае. Подписчики удивились высоким расходам и отметили, что она могла бы сэкономить, используя услуги в других странах, которые она посещает во время работы.
За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.
Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).
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