Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская стюардесса, работающая в авиакомпании Emirates, рассказала о размере заработной платы сотрудников компании. Она поделилась этой информацией в соцсетях. —

Фото: Ирина Печерская is licensed under Free More info Стюардесса авиакомпании Emirates Airlines

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Базовая часть зарплаты составляет около 1,3 тысячи долларов (примерно 136 тысяч рублей) и не зависит от количества рейсов. За налёт 85-90 часов в месяц начисляется дополнительно около 1,6 тысячи долларов (порядка 168 тысяч рублей). Командировочные выплаты составляют около 300 долларов (31,4 тысячи рублей).

В совокупности ежемесячный доход стюардессы достигает 3,2 тысячи долларов (336 тысяч рублей), сообщает "Новороссия".

Ранее она также делилась в соцсетях стоимостью бьюти-процедур в Дубае. Подписчики удивились высоким расходам и отметили, что она могла бы сэкономить, используя услуги в других странах, которые она посещает во время работы.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

