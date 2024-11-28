Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему у пчёл пять глаз и как они видят мир
Как узнать, что ваша кошка умнее, чем вы думали
В Москве автоледи тратят больше на зимнюю подготовку, чем мужчины
В Южной Австралии обнаружен гигантский шрам, оставленный торнадо
Куда поехать с детьми на зимние каникулы — лидеры среди горнолыжных курортов
Сборная России сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
Советы по выбору украшений в зависимости от формы выреза одежды
Джанабаева показала, в каком шикарном виде встречает Меладзе с работы, стоя у плиты
Мужчина угрожал поджечь автосалон «Питер-Лада» в Санкт-Петербурге

Гостевые дома с каминами и джакузи — что ждёт туристов на Сахалине

Туризм

Первые здания нового туристического комплекса на Сахалине начнут принимать гостей уже в начале следующего года, а завершение строительства всего объекта планируется к концу 2025 года.

Жареная рыба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Жареная рыба

Современные гостевые дома, рассчитанные на компании до 10 человек, будут оснащены каминами, джакузи и уютными зонами для отдыха на крышах. Комплекс будет открыт для туристов круглый год. Для отдыхающих предусмотрены разнообразные развлечения, такие как подледная рыбалка.

Ресторан комплекса сделает акцент на местной кухне, а виды на Охотское море станут идеальным дополнением к уникальной атмосфере заведения.

Проект реализуется в рамках инициативы "Охота", нацеленной на привлечение инвестиций в туристическую сферу, сообщает "Рамблер". Это создаёт новые рабочие места и способствует развитию инфраструктуры региона. Кроме того, в 2024 году пляж "Охота" стал первым на Дальнем Востоке, удостоенным международного экологического сертификата "Синий флаг".

Ранее сахалинский курорт "Горный воздух" признали лучшим горнолыжным курортом России. Помимо этого, в области построят современную четырёхполосную трассу, соединяющую Южно-Сахалинск и Корсаков.

Уточнения

Сахали́н — остров у восточного побережья Азии. 

Да́льний Восто́к — географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Электрик объяснил, что делать, если при сверлении задели проводку
Недвижимость
Электрик объяснил, что делать, если при сверлении задели проводку Аудио 
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане Аудио 
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Еда и рецепты
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол Аудио 
Популярное
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого

Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.

Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Как вырастить ореховое дерево и повысить его плодоношение
Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее? Юрий Бочаров Всего шесть машин проложили путь к будущему автомобилестроения Игорь Буккер Специалисты российского ВПК могут превратить любой экземпляр военной техники в боевого робота Андрей Николаев
Туристка из России рассказала, почему была разочарована своим отпуском в Турции
Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Последние материалы
Чем осенний шпинат превосходит весенний — секреты богатого урожая
Три привычки, которые доказывают, что ваша кошка вас обожает
Как добиться отличного урожая кабачков и огурцов с помощью озёрного удобрения
Зелёные зоны в Арктике стали домом для уникальных микробов
Все дипломаты быстро свалили из Киева. Показательный признак убойного удара Орешником по Южмашу
О чём предупреждает запах из пасти вашей кошки
Шпагат дома: секреты быстрого прогресса для новичков
Вторая ракетка мира Ига Свентек не прошла тест на допинг
Минтай с морковью и луком: полезное и простое блюдо в духовке
Гостевые дома с каминами и джакузи — что ждёт туристов на Сахалине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.