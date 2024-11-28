Гостевые дома с каминами и джакузи — что ждёт туристов на Сахалине

Первые здания нового туристического комплекса на Сахалине начнут принимать гостей уже в начале следующего года, а завершение строительства всего объекта планируется к концу 2025 года.
Современные гостевые дома, рассчитанные на компании до 10 человек, будут оснащены каминами, джакузи и уютными зонами для отдыха на крышах. Комплекс будет открыт для туристов круглый год. Для отдыхающих предусмотрены разнообразные развлечения, такие как подледная рыбалка.
Ресторан комплекса сделает акцент на местной кухне, а виды на Охотское море станут идеальным дополнением к уникальной атмосфере заведения.
Проект реализуется в рамках инициативы "Охота", нацеленной на привлечение инвестиций в туристическую сферу, сообщает "Рамблер". Это создаёт новые рабочие места и способствует развитию инфраструктуры региона. Кроме того, в 2024 году пляж "Охота" стал первым на Дальнем Востоке, удостоенным международного экологического сертификата "Синий флаг".
Ранее сахалинский курорт "Горный воздух" признали лучшим горнолыжным курортом России. Помимо этого, в области построят современную четырёхполосную трассу, соединяющую Южно-Сахалинск и Корсаков.
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