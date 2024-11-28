Гостевые дома с каминами и джакузи — что ждёт туристов на Сахалине

Первые здания нового туристического комплекса на Сахалине начнут принимать гостей уже в начале следующего года, а завершение строительства всего объекта планируется к концу 2025 года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Жареная рыба

Современные гостевые дома, рассчитанные на компании до 10 человек, будут оснащены каминами, джакузи и уютными зонами для отдыха на крышах. Комплекс будет открыт для туристов круглый год. Для отдыхающих предусмотрены разнообразные развлечения, такие как подледная рыбалка.

Ресторан комплекса сделает акцент на местной кухне, а виды на Охотское море станут идеальным дополнением к уникальной атмосфере заведения.

Проект реализуется в рамках инициативы "Охота", нацеленной на привлечение инвестиций в туристическую сферу, сообщает "Рамблер". Это создаёт новые рабочие места и способствует развитию инфраструктуры региона. Кроме того, в 2024 году пляж "Охота" стал первым на Дальнем Востоке, удостоенным международного экологического сертификата "Синий флаг".

Ранее сахалинский курорт "Горный воздух" признали лучшим горнолыжным курортом России. Помимо этого, в области построят современную четырёхполосную трассу, соединяющую Южно-Сахалинск и Корсаков.

Уточнения

Сахали́н — остров у восточного побережья Азии.



Да́льний Восто́к — географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию.

