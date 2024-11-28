Туристическая улица для россиян появится в Монголии

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

В административном центре монгольского аймака Хубсугул — Мурэне — появится туристическая улица, ориентированная в основном на гостей из России. Об этом сообщили в администрации региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Konsek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ монголия пейзаж

"Ежегодно наше озеро Хубсугул привлекает более 100 тыс. иностранных туристов, большинство из них россияне. Поэтому в 2025 году начнется строительство туристической улицы с информационным центром, отелями и магазинами в административном центре нашего аймака", — заявили представители отдела туризма.

Проект реализуется в рамках инициативы "Устойчивое развитие туризма". В её рамках в 2024 году были введены в эксплуатацию очистные сооружения в поселках Хатгал и Ханх, расположенных на южном берегу озера и недалеко от КПП на границе с Россией.

Озеро Хубсугул, включенное в сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО, привлекает своей уникальной природой. Это крупнейшее и самое глубокое пресноводное озеро Монголии, возраст которого превышает 2 миллиона лет. Его часто называют "младшим братом" Байкала, поскольку река Эгийн-Гол, вытекающая из Хубсугула, является притоком Селенги, впадающей в Байкал.

Россия и Монголия ведут многолетние переговоры о строительстве гидроэлектростанции на реке Эгийн-Гол, что также добавляет региону стратегической важности.

Уточнения

Монго́лия (монг. Монгол Улс, старомонгольское письмо: ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ) — государство в Северо-Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге.



Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

