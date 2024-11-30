Будущее авиаперелётов: почему Россия выбирает мокрый лизинг

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России обсуждается возможность легализации так называемого "мокрого" лизинга для международных рейсов.

Фото: wikimedia.org by Acefitt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Boeing 737

"Это позволит российским авиакомпаниям арендовать самолёты вместе с экипажем у зарубежных перевозчиков и использовать их для рейсов за границу",- пояснил Владимир Потешкин, заместитель министра транспорта.

Инициатива направлена на решение проблемы нехватки авиапарка и квалифицированных экипажей.

С сентября 2024 года такой формат аренды уже стал легальным для внутренних рейсов.

Легализация "мокрого" лизинга на международных маршрутах может значительно упростить выполнение полётов в другие страны, поддерживая стабильность авиасообщения и доступность рейсов.

Уточнения

Ли́зинг (англ. leasing от англ. to lease — сдать в аренду) — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами.

