Будущее авиаперелётов: почему Россия выбирает мокрый лизинг

В России обсуждается возможность легализации так называемого "мокрого" лизинга для международных рейсов.
"Это позволит российским авиакомпаниям арендовать самолёты вместе с экипажем у зарубежных перевозчиков и использовать их для рейсов за границу",- пояснил Владимир Потешкин, заместитель министра транспорта.
Инициатива направлена на решение проблемы нехватки авиапарка и квалифицированных экипажей.
С сентября 2024 года такой формат аренды уже стал легальным для внутренних рейсов.
Легализация "мокрого" лизинга на международных маршрутах может значительно упростить выполнение полётов в другие страны, поддерживая стабильность авиасообщения и доступность рейсов.
Ли́зинг (англ. leasing от англ. to lease — сдать в аренду) — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами.
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.