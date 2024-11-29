Многие россияне отказались от новогодних поездок за границу

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Изменение курса доллара заставило 38% россиян отказаться от новогодних поездок за границу. По данным исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру", 27% из этой группы уже купили билеты и теперь планируют их возвращать. Такие результаты опроса опубликовали "Известия".

Фото: Wikimedia Commons by Angus2816 is licensed under Public domain Рождественская деревня

Среди оставшихся участников опроса 3% не отказались от зарубежных путешествий, но выбрали более бюджетные направления. Ещё 26% респондентов заранее обменяли рубли на валюту и сохраняют планы на поездки. Оставшиеся 33% заняли выжидательную позицию, надеясь, что рубль укрепится до конца года.

Директор департамента коммуникационной политики маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко отметила, что Центробанк РФ, объявивший о прекращении покупок валюты на внутреннем рынке с 28 ноября, уже повлиял на ситуацию:

"Это заявление, как минимум, остановило рост доллара. По нашим прогнозам, возможно даже некоторое ослабление курса. Доллар вряд ли упадёт ниже 100 рублей, но значения 105-110 рублей вполне реальны".

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

