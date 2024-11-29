Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дикий турист проснулся среди ночи от леденящего душу смеха
Китай совершает немыслимое — свергает некогда доминировавших автопроизводителей Японии
От мяты до лаванды — лучшие растения для чая прямо у вас дома
Как подготовить хризантемы к зиме: советы и рекомендации
Фитнес-тренер рассказал, чем могут навредить пробежки зимой
Почему у собаки сухой нос: когда это нормально, а когда опасно
Фармзавод запустят в Петербурге в 2025 году
На приготовление вкуснейшей рыбы на овощной подложке на плите нужно всего 25 минут
Российские автомобили получат защиту от киберугроз в 2024 году

Многие россияне отказались от новогодних поездок за границу

1:13
Туризм

Изменение курса доллара заставило 38% россиян отказаться от новогодних поездок за границу. По данным исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру", 27% из этой группы уже купили билеты и теперь планируют их возвращать. Такие результаты опроса опубликовали "Известия".

Рождественская деревня
Фото: Wikimedia Commons by Angus2816 is licensed under Public domain
Рождественская деревня

Среди оставшихся участников опроса 3% не отказались от зарубежных путешествий, но выбрали более бюджетные направления. Ещё 26% респондентов заранее обменяли рубли на валюту и сохраняют планы на поездки. Оставшиеся 33% заняли выжидательную позицию, надеясь, что рубль укрепится до конца года.

Директор департамента коммуникационной политики маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко отметила, что Центробанк РФ, объявивший о прекращении покупок валюты на внутреннем рынке с 28 ноября, уже повлиял на ситуацию:

"Это заявление, как минимум, остановило рост доллара. По нашим прогнозам, возможно даже некоторое ослабление курса. Доллар вряд ли упадёт ниже 100 рублей, но значения 105-110 рублей вполне реальны".

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Шоу-бизнес
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко Аудио 
Электрик объяснил, что делать, если при сверлении задели проводку
Недвижимость
Электрик объяснил, что делать, если при сверлении задели проводку Аудио 
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор
Авто
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор Аудио 
Популярное
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого

Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.

Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Как вырастить ореховое дерево и повысить его плодоношение
Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее? Юрий Бочаров Всего шесть машин проложили путь к будущему автомобилестроения Игорь Буккер Специалисты российского ВПК могут превратить любой экземпляр военной техники в боевого робота Андрей Николаев
Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий
Туристка из России рассказала, почему была разочарована своим отпуском в Турции
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Последние материалы
В ЕС высказались о перспективах альянса одного из лидеров Европы и Илона Маска
Простые секреты выращивания шалфея, мяты и чабреца на подоконнике
Почему ночной сон важен для здоровья: выводы ученых
Алкоголь и бесплодие: как спиртное разрушает репродуктивное здоровье женщин и мужчин
Для тех, кто заботится о своей фигуре — лёгкий и диетический винегрет без картошки
Как сохранить мышцы при долгом перерыве в тренировках
Долететь из Нью-Йорка в Париж без авиабилета можно лишь в сортире
Почему собаки едят фекалии и как отучить их от этого
Мужчина потратил 65 дней на создание уменьшенной версии Lamborghini Sian
В Китае нашли огромные черепа таинственного вида людей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.