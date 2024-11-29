Дикий турист проснулся среди ночи от леденящего душу смеха

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Любитель походов в одиночку Люк Николс рассказал, что во время одиночного путешествия по лесу он постоянно слышал "смех" и вскоре обнаружил, что этот пугающий звук доносился из не менее жуткого места, пишет таблоид Daily Mirror.

Фото: Wikimedia Commons by Brad Lanam, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ койот

Блогер из США ведёт на YouTube канал Outdoor Boys, где выкладывает видео о походах в заповедные места и труднодоступные точки планеты.

На ставшем вирусным видео Люк, спрятавшись под одеялом, шёпотом произносит: "Эй, ребята, сейчас около 2.30 ночи, и вокруг моей палатки бродит большая стая койотов. Я слышу, как они смеются и лают слева, а потом справа. Спустя время перепуганный Люк снова пожаловался: "Койты смеялись, визжали и лаяли. Они ушли, а где-то в четыре или пять утра вернулись, и на этот раз я слышал их прямо за палаткой".

Койоты иногда нападают на людей и домашних животных. В отличие от других хищников обычно они не представляют серьёзной угрозы.

Исследовательский проект Urban Coyote Research Project - "Городской койот" — рекомендует: "Если вы столкнулись с койотом, кричите или бросайте что-нибудь в его сторону. Не убегайте. Не изображайте жертву. Если койоту кажется, что он защищает определённую территорию, особенно в период размножения (в мае), лучше всего изменить маршрут, чтобы избежать конфликта с обычно спокойным животным. Помните, что сезонные изменения в поведении могут быть закономерными, и действуйте соответственно".

Уточнения

Койо́т или лугово́й волк (лат. Canis latrans), — хищное млекопитающее семейства псовых.



Бе́шенство (другое название — рабиес (лат. rabies [ˈrabieːs]), устаревшие — водобоязнь, гидрофобия (от др.-греч. ὕδωρ «вода» и φόβος «страх») — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus), включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae.

