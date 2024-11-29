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Иностранцы в России: новые правила пересечения границы

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Туризм

С декабря 2024 года, пересечение российской границы для иностранных граждан станет возможным только после сдачи биометрических данных.

Паспортный контроль
Фото: commons.wikimedia.org by Rakoon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паспортный контроль

На первом этапе нововведение будет действовать в крупнейших аэропортах Москвы —

  • Шереметьево,
  • Домодедово,
  • Внуково, 
  • Жуковском,

А также на наземном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. Исключение сделано для граждан Белоруссии и детей младше 6 лет.

Иностранцам предстоит проходить сканирование отпечатков пальцев и фотографирование как при въезде, так и при выезде из России.

Со 2 июля 2025 года начнется второй этап: иностранные граждане, имеющие право на безвизовый въезд, будут обязаны за 72 часа до прибытия сдавать биометрические данные через специальное мобильное приложение.

Уточнения

Биоме́трия (биометрическое распознавание) (от др.-греч. βίος «жизнь» и μετρέω — измеряю) — автоматическое распознавание индивидов, основанное на их поведенческих и биологических характеристиках. Термин биометрия в области физической и информационной безопасности стал использоваться в 1980-х гг., в 1970-х гг. использовался термин автоматическая идентификация личности

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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