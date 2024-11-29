Современное путешествие по старинным городам России

3:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Москва и регионы Центрального федерального округа объединили усилия для развития национального туристического маршрута "Золотое кольцо". Соглашение о сотрудничестве подписали представители Москвы, Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей в Суздале на форуме "Инвестиции в устойчивое развитие".

Фото: Wikimedia Commons by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кострома, Ипатьев монастырь

В рамках документа стороны договорились о разработке новых туристических сценариев, проведении информационных туров, обмене опытом между участниками индустрии гостеприимства и реализации совместных исследований.

В первом полугодии 2024 года Владимирская, Ивановская и Костромская области вошли в топ-10 регионов, жители которых чаще всего посещают Москву. В то же время около 40% москвичей, путешествующих по России, выбирают города Центрального федерального округа, включая знаменитое Золотое кольцо. Новый подход к маршруту обещает увеличить туристический обмен и предложить путешественникам больше возможностей для открытия культурного наследия.

Одной из ключевых инициатив для продвижения маршрутов стала платформа Russpass, предложенная столичным Мостуризмом. Этот цифровой сервис уже включает более 13 тысяч туристических предложений для шести регионов, подписавших соглашение. Russpass позволяет легко спланировать поездку, забронировать жильё и приобрести билеты в музеи.

Маршрут, объединяющий старинные города Центральной России, появился в 1967 году благодаря искусствоведу Юрию Бычкову. Он совершил путешествие по этим местам и описал их в серии заметок "Золотое кольцо" в газете "Советская культура". В 2027 году маршруту исполнится 60 лет, но он остаётся актуальным и популярным.

Для многих туристов Москва остаётся отправной и конечной точкой путешествия по Золотому кольцу. Благодаря своей инфраструктуре и платформе Russpass столица играет ключевую роль в развитии маршрута. В первом полугодии 2024 года более 65% туристов, посещающих Москву, также побывали в других регионах.

Москва активно развивает концепцию "Москва +", предлагая межрегиональные маршруты с культурной и природной составляющими. Среди них "Два ритма идеального путешествия" (с Подмосковьем), "Два города — миллион впечатлений" (с Санкт-Петербургом), "Три столицы: от рассвета до заката" (с Нижним Новгородом) и "Путешествие в русскую сказку" (с Владимирской областью). Последний проект вошёл в число финалистов Всероссийской туристской премии "Маршрут года" в 2024 году.

Эти маршруты разрабатываются в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и направлены на популяризацию коротких межрегиональных поездок.

Уточнения

Золото́е кольцо́ Росси́и — туристский маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремёсел.

