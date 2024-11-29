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Туризм без риска: что учесть перед поездкой в Шри-Ланку

Туризм

Российское посольство в Шри-Ланке предупредило туристов о необходимости внимательнее выбирать места отдыха и проявлять заботу о здоровье.

остров
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
остров

Ведомство подчеркнуло, что даже положительные отзывы не всегда гарантируют безопасность, особенно на фоне участившихся случаев мошенничества, краж и угроз.

Так, недавно один из российских туристов в отеле стал жертвой кражи — у него похитили около $3000, при этом пострадавший столкнулся с угрозами и проявлением неприязненного отношения.

Посольство также напомнило о важности следовать рекомендациям по защите здоровья:

  • избегать пребывания на солнце в часы максимальной активности.
  • принимать назначенные врачом профилактические препараты.
  • всегда иметь при себе солнцезащитные средства и запас воды.

В сообщении отдельно отмечено, что каждый турист должен бережно относиться к своему здоровью, особенно в условиях изменяющегося климата и физической нагрузки во время отдыха.

Уточнения

Шри-Ла́нка́ (синг. ශ්‍රී ලංකා, там. இலங்கை), — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана. Со времён португальского владычества и до 1972 года называлась Цейло́н (от порт. Ceilão). Шри-ланка (श्री लङ्का) в переводе с санскр. — «славная, благословенная земля».
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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