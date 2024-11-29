Долететь из Нью-Йорка в Париж без авиабилета можно лишь в сортире

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

На борту рейса Delta Air Lines из Нью-Йорка в Париж обнаружили необычную пассажирку — женщина без билета смогла пройти все проверки, попасть на самолёт и долететь до французской столицы. Только перед посадкой её разоблачили, а в аэропорту её уже встречали сотрудники полиции.

Фото: Wikimedia Commons by Quintin Soloviev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Delta Airlines - Boeing 767-300

Как сообщает New York Post, женщина прошла через контроль безопасности в аэропорту имени Джона Кеннеди, где её багаж и тело были просканированы, но запрещённых предметов обнаружено не было. Однако она каким-то образом избежала проверки документов сразу в двух местах. Это связывают с хаосом и длинными очередями, которые наблюдались в аэропортах США перед Днём благодарения.

Экипаж узнал о незваной гостье уже перед самой посадкой. До этого женщина в течение нескольких часов ловко перемещалась по салону Airbus A330, скрываясь преимущественно в туалетах. Однако её странное поведение, в частности длительное пребывание в одной из уборных, вызвало подозрения. После посадки пассажирам объявили по громкой связи:

«Мы ждём, когда на борт поднимется полиция, это произойдёт очень скоро. Есть распоряжение оставаться всем в самолёте, пока мы разберёмся с лишним пассажиром».

Женщину задержали, и авиакомпания начала расследование инцидента.

В заявлении пресс-службы Delta Air Lines говорится: «Авиакомпания проведёт тщательное расследование того, что могло произойти, и будет сотрудничать с другими заинтересованными сторонами в сфере авиации и правоохранительными органами для достижения этой цели».

Уточнения

День благодаре́ния (англ. Thanksgiving Day) — североамериканский праздник, отмечается в четвёртый четверг ноября — в США и во второй понедельник октября в Канаде.

