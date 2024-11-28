Российские туристы побили рекорд по отдыху на Мальдивах

В октябре 2024 года Мальдивские острова стали свидетелями рекордного наплыва российских туристов, который не наблюдался за последние пять лет.

Фото: Wikipedia by Gzzz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ мальдивы

В этом месяце на архипелаге побывало 22,6 тысячи россиян, что на 28% больше по сравнению с октябрем 2023 года. Это самый большой показатель с 2019 года.

Россияне стали самым многочисленным контингентом среди иностранных гостей на Мальдивах, составив 13,1% от общего числа туристов. На втором месте расположились путешественники из Германии с долей 11,4%, а замыкают тройку представители Китая — 10,8%, сообщает РБК.

Тем не менее, несмотря на положительную динамику, количество туристов из России все еще остается ниже уровня 2021 года, когда на островах побывало 188,8 тысячи россиян. Существенное влияние на увеличение числа туристов оказала и улучшенная авиационная доступность.

Уточнения

Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

