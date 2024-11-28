Эксперт рассказал, как легко пережить смену часового пояса

При смене часовых поясов, особенно более чем на четыре часа, организму нужно некоторое время на адаптацию. В этот период человек может испытывать разные неприятные симптомы. Как адаптироваться к новому часовому поясу рассказал генеральный директор сети туристических агентств "1001 тур" Мамедов Рашад Ильхам.
"Мелатонин необходим для нормального сна в условиях другого часового пояса. Люди, которые профессионально отдыхают, если летят в те страны, где часовой пояс отличается от нашего в районе 4-5 часов, то они в основном приобретают мелатонин, они его принимают в первый же день и через день приходят в себя. Если подождать, чтобы высыпаться, то можно три дня адаптироваться", — отметил специалист.
Он уточнил, что в среднем на восстановление организма уходит до трех дней. Важно в такие моменты больше высыпаться и помогать всем процессам прийти в норму. Кроме того, это также касается и маленьких путешественников.
"Когда я с семьей еду отдыхать, то мы делаем таким образом и через день мы приходим в себя", — подытожил эксперт.
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