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Бюджетный фастфуд побеждает дорогие рестораны в аэропортах

1:57
Туризм

Пассажиры в российских аэропортах чаще делают покупки в продуктовых магазинах, автоматах с закусками и кафе быстрого питания, нежели в ресторанах или магазинах Duty Free.

Аэропорт Домодедово
Фото: commons.wikimedia.org by DME Airport, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Аэропорт Домодедово

Такие данные предоставлены сервисом ВТБ "Геоплатформа" на основе анализа транзакций клиентов.

Основные наблюдения:

  • Пассажиры часто посещают одни и те же точки продаж несколько раз в ожидании рейса.
  • Самыми популярными остаются продуктовые магазины, вендинговые автоматы и кафе фастфуда. Например, в "Домодедово" на такие точки приходится около 50% всех покупок.
  • Рестораны составляют примерно 15% расходов, а каждая пятая покупка связана с транспортными услугами: такси, пригородные билеты, парковка и т.д.
  • "Шереметьево" выделяется тем, что здесь каждая десятая покупка совершается в Duty Free, на которые приходится треть от общего объема трат. В других аэропортах Duty Free не входят в топ-5 популярных категорий.

Снижение интереса к Duty Free и ресторанам объясняется высокими ценами на товары и услуги в аэропортах.

В июне "Почта Банк" сообщил, что с начала 2024 года расходы россиян на Duty Free, кафе и рестораны снизились на 45% по сравнению с прошлым годом, хотя средний чек вырос на 11%.

Финансовые показатели Duty Free зависят от аэропорта.

Так, "Трэвел Ритейл Шереметьево" в 2023 году заработало почти 6,1 млрд рублей выручки и 12,3 млн рублей прибыли, тогда как "Трэвел Ритейл Домодедово" получил 347 млн рублей убытка при выручке в 2,3 млрд.

Уточнения

Бы́строе пита́ние  (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. Блюда быстрого приготовления существуют в национальной кухне различных стран мира (например, итальянская пицца).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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