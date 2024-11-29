Бюджетный фастфуд побеждает дорогие рестораны в аэропортах

Пассажиры в российских аэропортах чаще делают покупки в продуктовых магазинах, автоматах с закусками и кафе быстрого питания, нежели в ресторанах или магазинах Duty Free.
Такие данные предоставлены сервисом ВТБ "Геоплатформа" на основе анализа транзакций клиентов.
Снижение интереса к Duty Free и ресторанам объясняется высокими ценами на товары и услуги в аэропортах.
В июне "Почта Банк" сообщил, что с начала 2024 года расходы россиян на Duty Free, кафе и рестораны снизились на 45% по сравнению с прошлым годом, хотя средний чек вырос на 11%.
Так, "Трэвел Ритейл Шереметьево" в 2023 году заработало почти 6,1 млрд рублей выручки и 12,3 млн рублей прибыли, тогда как "Трэвел Ритейл Домодедово" получил 347 млн рублей убытка при выручке в 2,3 млрд.
Бы́строе пита́ние (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. Блюда быстрого приготовления существуют в национальной кухне различных стран мира (например, итальянская пицца).
Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.