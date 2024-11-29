Экстренная блокировка: как новые меры спасут жизни в самолетах

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Туризм

В России предложили оснастить самолеты системой автоматической блокировки полок для ручной клади в случае чрезвычайной ситуации.

SSJ-100 97005
Фото: commons.wikimedia.org by A.Katranzhi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
SSJ-100 97005

Инициатива направлена в Росавиацию Международным комитетом защиты прав человека.

Предполагается, что такая мера поможет избежать задержек при эвакуации пассажиров, которые часто пытаются взять с собой вещи, подвергая риску жизни других.

Поводом для предложения стал недавний инцидент с пожаром на борту SSJ-100 в Анталье.

Тогда пассажиры из передней и центральной частей салона отказались покидать самолет без ручной клади, что создало угрозу для остальных, заблокировавших выходы.

Уточнения

Ручная кладь — ограниченный по весу груз, который пассажир берёт с собой на борт пассажирского транспортного средства, не сдавая в багажное отделение. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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