Экстренная блокировка: как новые меры спасут жизни в самолетах

В России предложили оснастить самолеты системой автоматической блокировки полок для ручной клади в случае чрезвычайной ситуации.
Инициатива направлена в Росавиацию Международным комитетом защиты прав человека.
Предполагается, что такая мера поможет избежать задержек при эвакуации пассажиров, которые часто пытаются взять с собой вещи, подвергая риску жизни других.
Поводом для предложения стал недавний инцидент с пожаром на борту SSJ-100 в Анталье.
Тогда пассажиры из передней и центральной частей салона отказались покидать самолет без ручной клади, что создало угрозу для остальных, заблокировавших выходы.
Ручная кладь — ограниченный по весу груз, который пассажир берёт с собой на борт пассажирского транспортного средства, не сдавая в багажное отделение.
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